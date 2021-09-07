ФГИ выставит на продажу завод "Большевик" 27 октября

Фонд государственного имущества решил выставить на продажу "Первый Киевский машиностроительный завод"(бывший завод "Большевик") 27 октября. Об этом сказано в сообщении на сайте ФГИ.

"7 сентября 2021 аукционная комиссия на своем заседании принял решение об утверждении 27.10.2021 года, как даты проведения аукциона по приватизации 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод Большевик)", — сказано в сообщении.

Согласно ему, стартовая цена 100% завод "Большевик" установлена на уровне 1,39 млрд грн.

Напомним, 29 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с эпидемией Covid-19 с марта 2020 года.

Напомним также, что 18 февраля Кассационный суд поддержал позицию Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по делу об отчужденном имуществе АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик") и оставил в силе решение о возвращении в собственность государства пять объектов предприятия.

Незаконное отчуждение имущества "Большевика" и его реализация на торгах площадки "СЕТАМ" состоялось в октябре 2019 году. Фонд госимущества сразу отстранил директора предприятия и обратился в суд для отмены торгов и возвращение зданий завода.

В 2020 году Фонд добился признания торгов торов недействительными, в результате чего пять незаконно отчужденных объектов должны были вернуться в состав АО ПКМЗ. Отмену этого решения и требовала фирма "Агромил Дистрибьюшн", незаконно завладевшая имуществом завода.