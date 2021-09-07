Недвижимость 30 минут назад

ФГИ выставит на продажу завод "Большевик" 27 октября

Стартовая цена 100% акций предприятия составляет 1,39 млрд гривен

Завод "Большевик". Фото: Вікіпедія Завод "Большевик". Фото: Вікіпедія
Завод "Большевик". Фото: Вікіпедія

Фонд государственного имущества решил выставить на продажу "Первый Киевский машиностроительный завод"(бывший завод "Большевик") 27 октября. Об этом сказано в сообщении на сайте ФГИ.

"7 сентября 2021 аукционная комиссия на своем заседании принял решение об утверждении 27.10.2021 года, как даты проведения аукциона по приватизации 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод Большевик)", — сказано в сообщении.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Согласно ему, стартовая цена 100% завод "Большевик" установлена на уровне 1,39 млрд грн.

Напомним, 29 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с эпидемией Covid-19 с марта 2020 года.

Напомним также, что 18 февраля Кассационный суд поддержал позицию Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по делу об отчужденном имуществе АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик") и оставил в силе решение о возвращении в собственность государства пять объектов предприятия.

Незаконное отчуждение имущества "Большевика" и его реализация на торгах площадки "СЕТАМ" состоялось в октябре 2019 году. Фонд госимущества сразу отстранил директора предприятия и обратился в суд для отмены торгов и возвращение зданий завода.

В 2020 году Фонд добился признания торгов торов недействительными, в результате чего пять незаконно отчужденных объектов должны были вернуться в состав АО ПКМЗ. Отмену этого решения и требовала фирма "Агромил Дистрибьюшн", незаконно завладевшая имуществом завода.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ФГИ определил дату повторного аукциона по продаже ОГХК
ФГИ определил дату повторного аукциона по продаже ОГХК
Как правильно покупать квартиру в новостройке
Как правильно покупать квартиру в новостройке
Суд отменил запрет на строительство высоток в украинских селах
Суд отменил запрет на строительство высоток в украинских селах
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Электронные сигареты с никотином вредят здоровью так же, как и традиционные — исследование

  3. СБУ провела учения в зоне ООС. Удалось предотвратить "теракт" на вокзале Константиновки

  4. Энергетический кризис. Как местные власти собираются сдерживать рост цен на отопление

  5. Ричард Морган об эпидемии коронавируса: "Фантасты такие вещи предсказывают плохо"

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...