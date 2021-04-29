Политика и экономика 10 минут назад

Зеленский подписал закон о разблокировке большой приватизации

Ранее проводить аукционы по продаже крупных гособъектов было нельзя из-за карантина

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба главы государства Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба главы государства
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба главы государства

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с эпидемией Covid-19 с марта 2020 года. Как сообщает пресс-служба главы государства, закону присвоен №1365-IX.

В то же время документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

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Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взявший на себя обязательства выполнить условия продажи.

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"Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", — отметил Зеленский.

Напомним, что данный закон Верховная Рада приняла 30 марта. Он вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Отметим, что уже в июне Фонд государственного имущества планируют выставить на приватизацию АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик"). Среди других объектов большой приватизации, запланированных на текущий год, шесть облэнерго, АО "Объединенная горно-химическая компания" и "Президент Отель".

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