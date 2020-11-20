Борьба с исламизмом: во Франции введут лицензирование имамов и запрет учиться дома

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Французскому совету мусульманской веры (CFCM) в 15-дневный срок принять хартию республиканских ценностей, специально подготовленную правительством в рамках обуздания исламского экстремизма и предусматривающую строгое отделение религии от государства и школы.

Как передает BBC, вечером 18 ноября Макрон и министр внутренних дел Жеральд Дарманен встретились в Елисейском дворце с восемью мусульманскими лидерами Франции.

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На встрече было согласовано создание Национального совета имамов, члены которого будут получать официальную аккредитацию на проповедническую деятельность. В случае нарушения условий эта аккредитация может быть отозвана.

Упомянутая хартия, в частности, прописывает, что ислам является религией, а не политическим движением, а любое иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин запрещено.

Макрон также объявил о новых мерах по борьбе с тем, что он называет исламским сепаратизмом во Франции. Они, в частности, будут включать ограничение на домашнее обучение и более строгие наказания тех, кто запугивает госслужащих, прикрываясь религиозными соображениями; а также присвоение каждому ребенку идентификационного номера, чтобы удостовериться, что он посещает школу.

Домашнее обучение, ныне разрешенное во Франции, со следующего учебного года будет запрещено. За нарушение родителям будет грозить наказание вплоть до шести месяцев тюрьмы и крупные штрафы;

Также предусматривается запрет на распространение личных данных способом, позволяющим посторонним разыскать человека и причинить ему вред. Законопроект будет рассматриваться на французским правительством 9 декабря.

Отметим, что Макрон встал на защиту принципов светской республики после того, как в октябре был обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати. Его убил 18-летний чеченец, родившийся в Москве и получивший во Франции статус беженца. Сам же убийца вскоре после нападения был убит полицией.

Этому предшествовала развернутая против Пати кампания в соцсетях после того, как он на своем уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда как иллюстрацию свободы самовыражения.

Спустя две недели после этого убийства гражданин Туниса напал с ножом на прихожан церкви в Ницце, убив трех человек. В тот же день в другом городе на юге Франции — Монфаве под Авиньоном — полицейские застрелили мужчину, который угрожал прохожим огнестрельным оружием. После этого Франция подняла уровень общенациональной опасности до самого высокого.