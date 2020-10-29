Происшествия 50 минут назад

Во Франции теракт в церкви: нападавший обезглавил женщину, зарезав еще двух прихожан

Заседание парламента прервали, чтобы почтить память погибших

Церковь, где произошло нападение. Фото: Twitter мэра Ниццы Кристиана Эстрози Церковь, где произошло нападение. Фото: Twitter мэра Ниццы Кристиана Эстрози
Церковь, где произошло нападение. Фото: Twitter мэра Ниццы Кристиана Эстрози

Три человека погибли и еще несколько были ранены в результате нападения на них неизвестного с ножом в церкви Нотр-Дам в Ницце (Франция) утром 29 октября. Как передает Le Figaro, сам преступник задержан с огнестрельными ранениями.

Власти рассматривают инцидент в качестве теракта. Правоохранители оцепили весь район для проведения масштабной спецоперации, эвакуировав местное население.

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Место происшествия посетил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. По его словам, президент Эммануэль Макрон намерен срочно прибыть в Ниццу. В Елисейском дворце эту информацию подтвердили. Макрон отправится в Ниццу вместе с министрами внутренних дел и юстиции, а также руководителем Национальной антитеррористической прокуратуры и главой Конференции католических епископов Франции.

При этом градоначальник в связи с этим заявил, что "сегодня мы платим слишком высокую цену, снова став жертвами исламо-фашизма".

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Узнав о трагедии, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран прервал заседание, в котором участвовал и премьер-министр Жан Кастекс, объявив в парламенте минуту молчания.

Известно, что тело одной из убитых — пожилой женщины — было найдено "почти обезглавленным" в церкви возле купели со святой водой. Вторая пострадавшая умерла от полученных ранений уже на улице, пытаясь укрыться в соседнем кафе. Третий погибший — мужчина, также получивший несколько ножевых ранений.

Помимо этого, по данным источников издания, спустя два часа после нападения в церкви в Ницце некий мужчина пытался напасть на полицию в городе Авиньон. Он был застрелен полицейскими около 11:15.

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