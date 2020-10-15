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СБУ задержала в Одессе террориста "Исламского государства" (ФОТО)

В Украине иностранец планировал организовать транзитные переправки боевиков из разных стран в ряды ИГИЛ

Задержание боевика ИГИЛ в Одессе. Фото: СБУ Задержание боевика ИГИЛ в Одессе. Фото: СБУ
Задержание боевика ИГИЛ в Одессе. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию Украины нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму.

"Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, в Украине злоумышленник планировал организовать транзитные переправки боевиков из разных стран в ряды "ИГ".

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Указано, что в ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.

"Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанного под конвоем передали компетентным органам страны его происхождения", — доложили в ведомстве.

Напомним, 21 ноября 2019 года на одной из улиц Житомира оперативники Управления уголовного розыска и бойцы КОРДа задержали 30-летнего гражданина России, причастного к террористической деятельности ИГИЛ.

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