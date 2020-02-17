Бородянский назвал победителя конкурса на главу Госагентства по вопросам спорта

В конкурсе на должность главы Государственного агентства по вопросам спорта победил Сергей Левчук.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Вскоре должно появиться созданное Государственное агентство спорта, и назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", — написал Бородянский.

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Министр также определил главные приоритеты Госагентства, среди которых:

– качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;

– реформа спорта;

– подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в городе Киеве;

– обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря.

– строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;

– строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";

– создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;

– реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;

– диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

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Напомним, Кабмин переименовал 4 министерства и создал 2 новых, в частности на базе Министерства информационной политики было создано Министерство культуры, молодежи и спорта, на которое возложили задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

Как сообщалось, до 1 сентября 2020 года Министерство культуры планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка.