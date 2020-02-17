Политика 1 час назад

Бородянский назвал победителя конкурса на главу Госагентства по вопросам спорта

В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов

Бородянский назвал победителя конкурса на главу Госагентства по вопросам спорта Бородянский назвал победителя конкурса на главу Госагентства по вопросам спорта
Владимир Бородянский. Фото: ZIK

В конкурсе на должность главы Государственного агентства по вопросам спорта победил Сергей Левчук.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Вскоре должно появиться созданное Государственное агентство спорта, и назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", — написал Бородянский.

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Министр также определил главные приоритеты Госагентства, среди которых:

– качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;

– реформа спорта;

– подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в городе Киеве;

– обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря.

– строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;

– строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";

– создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;

– реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;

– диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

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Напомним, Кабмин переименовал 4 министерства и создал 2 новых, в частности на базе Министерства информационной политики было создано Министерство культуры, молодежи и спорта, на которое возложили задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

Как сообщалось, до 1 сентября 2020 года Министерство культуры планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка.

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