Братьев Клюевых и их семью заставят вернуть залоги по кредитам в "Актив-Банке"

Хозяйственный суд города Киева рассмотрит исковое заявление кредиторов, которые требуют от компаний, подконтрольных семье беглых экс-регионалов Клюевых, вернуть залоги "Актив-Банка". Новые судебные иски кредиторов проливают свет на события, которые стали причиной краха этого финансового учреждения, а также вскрывают факты о причастности к этому экс-главы набсовета банка, экс-министра финансов Оксаны Маркаровой. По данным источников, именно ее подписи стоят на документах, по которым финансовое учреждение "обчистили" от залогов и денег, впоследствии передав эту неплатежеспособную "пустышку" Фонду гарантирования вкладов физлиц.

Именно благодаря этому братья-бизнесмены Клюевы, один из которых во времена правления беглого президента Януковича входил в Совет национальной безопасности и обороны, а другой в совет Национального банка Украины, сумели сохранить и деньги, и собственный энергетический бизнес по производству "зеленой" энергии на солнечных станциях.

Впоследствии активы в сфере солнечной энергетики, в том числе в аннексированном Россией Крыму, Клюевы передали китайской государственной корпорации CNBM за долги — она была поставщиком оборудования, которое братья-энергетики так и не оплатили. Как следствие, украинская и кипрская "дочки" китайской CNBM по сей день получает прибыль: заоблачные тарифы на "зеленую" энергию в Украине, в разы превышающие стандартную оптовую стоимость электроэнергии, — наследие этих бизнесменов из орбиты Януковича.

Пользуясь безграничным влиянием в украинской власти той эпохи, Клюевы пролоббировали и установили самые высокие в Европе цены на "зеленую" энергию, получили в аренду на 49 лет земельные участки в "солнечных" регионах Украины, оборудование от CNBM с отсрочкой платежа и практически безграничное кредитное финансирование от украинских банков.

Эта история могла бы стать основой захватывающего детективного романа: исковые претензии кредиторов, которые всплыли в госреестре судебных дел, проливают свет на тайны крушения "Актив Банка", подковерные политические интриги в украинской власти, кражу огромных денег и участие в этой схеме экс-министра финансов, а также преднамеренную передачу энергогенерирующих мощностей стране-оккупанту. Созданная братьями Клюевыми энергетическая солнечная империя не была инвестиционным проектом в классическом понимании. По сути, это была 100%-ная государственная поддержка определенного клана с гарантированной ежегодной выручкой с каждой крупной станции в сумме около 50 млн евро ("зеленый" тариф — 465,3 евро за МВт/ч).

Корпоративная инсайдерская идиллия

Упомянутое выше исковое заявление свидетельствуют: одна из структур, подконтрольных экс-акционерам "Актив-Банка" братьям Клюевым, "Франко Пиви" выступила поручителем по кредиту для другой родственной структуры — "Лямбда Солар". Речь идет о кредитной задолженности перед Актив-Банком в размере около 16,43 млн евро и еще немногим более 3 млн грн, что суммарно в гривневом эквиваленте превышает полмиллиарда — 522,57 млн грн, если быть совсем точными.

13 февраля 2014 года ООО "Франко Пиви" предоставляет банку свой депозит в сумме 200 тыс. евро в качестве залога по кредиту для "Лямбда Солар", о чем было подписано соответствующее решение уже 14 февраля 2014 года рядом должностных лиц "Актив-Банка", в том числе главой его наблюдательного совета Оксаной Маркаровой. 18 февраля "Франко Пиви" предлагает еще 570 тысяч евро в качестве залога для получения кредита компанией "Лямбда Солар".

Банк принимает залог: глава набсовета согласовывает своей подписью соответствующее решение, а общая сумма залогового депозита "Франко Пиви" за кредиты для "Лямбда Солар" достигает 770 тысяч евро. Это означало, что в случае невыполнения компанией-заемщиком обязательств по кредиту, банк имел право и возможность получить залог — депозит компании-сестрички. Хотя и этот залог не покрывал всей суммы кредитной задолженности: в "Актив-Банке" "Лямбда Солар" получила кредит на сумму 10,7 млн евро.

Братья Клюевы, пользуясь безграничным влиянием во власти, активно использовали и кредиты подконтрольных государству банков — Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка. В этих структурах получали долговое финансирование объекты солнечной энергетики Клюевых, документы на которые были оформлены в соответствии с требованиями законодательства, а земля оформлена под размещение солнечных генерирующих установок.

Кредиты родственного "Актив-Банка" использовались для финансирования "солнечных" предприятий, которые еще не оформили нужных разрешительных документов. Лишь его менеджеры могли закрывать глаза на тот факт, что кредиты выдаются "под воздух" и "честное слово" акционеров. Управленцы же госбанков хоть и выдавали кредиты "солнечной" империи Клюевых "по команде", все же вынуждены были соблюдать относительную чистоту процедуры кредитования, чтобы выдерживать регуляторные нормативы Нацбанка.

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Такая масштабная государственная поддержка — заоблачные тарифы и безграничные кредиты в госбанках — фактически, стали госзаказом для братьев Клюевых до 2030 года. Создание солнечной империи не служило целям инвестирования или развития альтернативной энергетики, а стало лишь побочным продуктом схемы выкачивания постоянных платежей за счет каждого украинского налогоплательщика. С самого начала даже не озаботились решением главной технологической проблемы выработки солнечной электроэнергии: она заключается в неравномерной выработке, связанной с изменчивостью погодных условий, что приводит к необходимости компенсировать отсутствие производства электроэнергии в темное время суток в целях балансирования всей системы.

Компенсация производится за счет традиционных электростанций, которые вынуждены увеличивать выработку в случае нехватки солнечных или других возобновляемых мощностей. Следовательно, увеличение доли технологий ВИЭ подразумевает обязательное использование традиционных электростанций. Решить это можно с помощью технологии аккумулирования энергии, позволяющей накапливать и сохранять ее. И последствия игнорирования этой проблемы Украина вынуждена решать сейчас.

Спустя несколько лет после побега Клюевых из Украины выданные им многомиллиардные кредиты становятся проблемными. Но во времена стремительного роста солнечной империи, объединяющей все родственные компании общим словом "Солар" в наименованиях, еще ничто не предвещало грядущего краха.

Установить связанность всех компаний-фигурантов схемы по чистке "Актив-Банка" совершенно несложно: с конца 2008 года единственным номинальным владельцем "материнской" компании "Activ Solar" является Каве Эртефай — будущий зять члена Совета Нацбанка Сергея Клюева. Вместе с этим Эртефай был директором офшорного подразделения "Active Solar" — кипрской "AST Activ Solar Trading LTD". Документы о залоге депозитов для обеспечения кредитов "Лямбда Солар" из империи "Activ Solar" подписывает компания "Франко Пиви", которой владеют непосредственно Андрей и Сергей Клюевы. "Свій до свого по своє", — как говорит известная поговорка.

Все эти факты со всей очевидностью свидетельствуют о связанности на уровне конечных бенефициаров всех фигурантов схемы — "Актив-Банка", "Лямбда Солар" и "Франко Пиви". "Родственность" всех фигурантов схемы дает возможность признать ничтожными решения менеджмента "Актив-Банка", который "выпустил" залоги своих инсайдеров на сумму 770 тысяч евро под кредит на 10,7 млн евро. Именно эти решения топ-менеджмента банка позволили братьям Клюевым "простить" долги собственным же компаниям, и при этом остаться при деньгах — 770 тысяч евро беспрепятственно перекочевали из тонущего банка в карманы его акционеров и членов их семей.

Вопрос о том, почему эти действия не были оспорены Фондом гарантирования вкладов с последующими уголовными последствиями для акционеров и топ-менеджмента "Актив-Банка", можно считать почти риторическим. Ведь после "революции" 2013-2014 годов экс-глава набсовета финансового учреждения Оксана Маркарова была министром финансов при двух президентах и пережила в этой ипостаси вереницу сменившихся премьер-министров.

Отпустить и простить

Революционные события 2014 года и аннексия Крыма вносят свои коррективы в кредитную идиллию компаний-инсайдеров братьев Клюевых. Состояние "Актив-Банка" вместе с тающим влиянием бизнесменов эпохи Януковича резко ухудшается, а перспективы развития или хотя бы сохранения контроля над "солнечным" бизнесом в Крыму туманны — здесь уже орудуют "зеленые человечки", готовятся сомнительный референдум и последующая аннексия.

Не успели обсохнуть чернила на документах о принятии в залог от "Франко Пиви" 770 тыс евро, как уже 25 февраля 2014 года компания простым обращением к банку без пояснения причин просит вывести из-под залога всю эту сумму. На следующий же день банк "отпускает" инсайдерский залог: между "Актив-Банком" и компанией "Франко Пиви" подписан документ о прекращении действия договора залога. Фактически, это освободило компанию "Франко Пиви" от выполнения обязательств по кредиту. А топ-менеджмент "Актив-Банка" отказался от имущественных требований по залогу в ущерб интересам и платежеспособности финансового учреждения.

На момент прекращения договора залога между "Актив-Банком" и "Франко Пиви" кредитная задолженность компании "Лямбда Солар" перед банком уже обретает признаки проблемной. Но должник и банк оказались заложниками друг друга: "Лямбда Солар" не имеет средств для погашения кредита (строительство солнечной станции лишь в планах, закуплено оборудование, которое также находится в залоге у банка), а "Актив-Банк" не может допустить признания проблемным огромного инсайдерского долга — это лишь ухудшит его финансовое положение и ускорит уже неизбежный крах финансового учреждения.

Как результат, связанные одними собственниками структуры подписывают дополнения к кредитному соглашению: выплата "тела" кредита переносится на начало 2015 года (до этого времени банк так и не дожил), должник получает постоянные отсрочки на выплату процентов по кредиту.

В архивах Фонда гарантирования вкладов физлиц, которому после банкротства попал в управление банк-пустышка, все еще хранятся без должной оценки со стороны правоохранительных органов документальные доказательства, как акционеры и топ-менеджмент потрошили "Актив-Банк". С его стороны документы о разрыве договоров залога подписывала лично глава наблюдательного совета банка Оксана Маркарова, протоколы заседания кредитного комитета подписаны пятью его членами — свидетелей достаточно.

Точно так же собственноручно Маркарова подписывала документы о предоставлении кредитных средств компаниям Клюевых — это означает, что экс-министр финансов не сможет утверждать на будущем возможном следствии, что она не знала или не понимала целей, сути и последствий проведенных ею операций, череда которых подрывала состояние "Актив-Банка" и подталкивала его к банкротству.

Через считанные месяцы после вывода залогов банк Клюевых под управлением Маркаровой официально обретает от НБУ статус "проблемный", 2 сентября банковский регулятор признает его неплатежеспособным, а с 3-го сентября в банке работает временная администрация ФГВФЛ.

Впоследствии ФГВФЛ лишь единожды попытался потребовать от топ-менеджмента банка и его акционеров компенсации убытков государства от банкротства финансового учреждения в размере 1,7 млрд грн. Ведь менеджмент "Актив-Банка" в прямом смысле слова освободил его акционеров Клюевых от обязательства возвращать кредит собственному тонущему банку, а заодно отказался от ликвидного залога в виде валютного депозита.

Но участники схемы оказались недоступны для правосудия: Клюевы бежали из Украины, а влияние министра финансов Оксаны Маркаровой при ушедшем президенте Порошенко стало столь значительным, что ей удалось даже погасить аппетиты госбанков по взысканию десятков миллиардов долгов с "солнечного" бизнеса братьев Клюевых. В конце 2015 года лишь один из государственных — Ощадбанк — предпринял попытку взыскания долгов. Да и то не проявил особой настойчивости, и процесс заглох.

Злоключения китайцев в Украине

Заложником схем Маркаровой-Клюевых стала китайская государственная корпорация CNBM. Она многие годы была поставщиком оборудования для солнечных станций "зеленой" энергетической империи Клюевых. Именно для оплаты ее оборудования структуры бизнесменов брали кредиты в государственных и собственном банках.

Но когда стала разворачиваться история с аннексией Крыма, а соратники Януковича потянулись в бега, китайцы оказались перед сложным выбором: ни-че-го не получить за поставленное компаниям Клюевых энергетическое оборудование, либо забрать себе их "солнечный" бизнес. Китайцы выбирают меньшее из зол — в собственность CNBM переходят корпоративные права нескольких компаний, таких как ООО "Орион Солар", ООО "Капелла Солар", ООО "Юпитер Солар", в том числе на территории аннексированного Крыма, входивших в энергетическую империю "Activ Solar". Этот маневр позволил китайцам сохранить контроль над поставленным в Украину, но так и не оплаченным бизнесменами Клюевыми оборудованием.

Можно ли китайскую CNBM назвать "иностранным инвестором", как ее пытаются представлять? Вряд ли. CNBM фактически забрало бизнес у братьев Клюевых за долги за поставленные солнечные батареи, которые оплатил украинский народ ценой потери собственных депозитов. CNBM лишь перехватила в собственность (за долги в соотношении 80 на 20) машину для дальнейшего многолетнего "отжима" коррупционной ренты братьев Клюевых из украинского энергетического рынка через "зеленые" тарифы — их, как мы помним, пролоббировали сами же братья-бизнесмены, когда решили зарабатывать на энергии солнца. Это означает, что никаких инвестиций китайская CNBM не осуществляла.

Выбрав между ужасным и плохим вариантом, китайцы заполучили в собственность компанию "Восход Солар" с ее удручающей кредитной историей и спорным оборудованием, находящимся в залогах у банков. Многолетнее противостояние китайской CNBM и украинского менеджмента ее компаний банкам-кредиторам ярко свидетельствует о том, что поставщики оборудования для Клюевых не просто шли на осознанный риск, принимая компании со спорными активами, но и получили гарантии последующего покровительства на высшем политическом уровне. Именно в это время экс-глава набсовета "Актив-Банка" и бизнес-партнер беглых Клюевых становится министром финансов в правительстве президента Порошенко.

"Молчание" госбанков, которые за много лет даже не предприняли попытки взыскать или как-то урегулировать долговое наследие Клюева с китайцами — выглядит, как негласная "понятийная" часть сделки. В СМИ встречались утверждения, что Оксана Маркарова в должности шефа Минфина употребила все свое административное и политическое влияние, чтобы госбанки не выдвигали претензий по взысканию долгов с ее бывших бизнес-партнеров Клюевых и их правопреемников в солнечном бизнесе — китайской CNBM.

Крымская санкционная ловушка для китайской госкомпании CNBM

Владение крымскими солнечными станциями Клюевых подвело китайскую CNBM под риски международных санкций и политической обструкции в Украине за деятельность на аннексированном полуострове. Так перед CNBM встала необходимость "спрятать" крымские компании, доставшиеся от Клюевых, не теряя над ними контроля. Да-да, именно спрятать, ведь у китайцев довольно прагматичный взгляд на бизнес, далекий от политических идеалов защиты суверенитета и интересов Украины, и уж тем более от подыгрывания санкциям Брюсселя или Вашингтона. Владение крымским наследием Клюевых китайцы спрятали за кипрским офшором.

Но этот "хвост" всплыл с совершенно неожиданной стороны.

По заявлению Фонда защиты вкладчиков уже аннексированного Крыма были арестованы активы принадлежащих китайцам крымских компаний "Капелла Солар" (задолженность свыше 44,8 млн евро), "Юпитер Солар" (задолженность свыше 52,9 млн евро) и "Орион Солар" (задолженность свыше 52,8 млн евро), которые владеют тремя очередями солнечной электростанции в Николаевке общей мощностью 69,7 МВт.

Все эти долги — перед государственным Ощадбанком, оборудование — у него же в залоге по кредитам. Арест активов и аннексия Крыма заставили китайцев сменить кадастровые номера земельных участков и внести их уже в реестры Российской Федерации. Журналисты приняли эти операции за действия самих Клюевых — это стало темой громкого медиа-скандала. На самом деле операции по "легализации" станций в Крыму согласно законодательству Российской Федерации провели правопреемники регионалов Клюевых — китайская CNBM.

Получая коррупционную ренту братьев Клюевых по "зеленому" тарифу от Украины на "материковую" компанию "Восход Солар", китайцы через офшорную компанию переадресовывали эти средства на строительство в Крыму уже после аннексии одной из самых крупных солнечных электростанций. При этом влияние братьев Клюевых в бизнесе китайской CNBM сохранилось — этому также есть очевидные доказательства.

Пока "дочка" китайской CNBM "Восход Солар" отбивалась от претензий кредиторов и правоохранительных органов на территории материковой Украины, писала жалостные письма президенту Зеленскому и рядилась в образ "иностранного инвестора", ее кипрский офшор "Красолина Инвестмент ЛТД" (KRASOLINA INVESTMENT LTD) перерегистрирует более десятка своих крымских генерирующих солнечных станций в статус компаний-резидентов Российской Федерации. Проще говоря, китайцы признают аннексию Крыма. Ничего личного — просто бизнес.

Сразу после аннексии Крыма "Красолина Инвестмент ЛТД" получает в собственность от Клюевых 11 компаний на оккупированном полуострове, которые занимаются производством электроэнергии и были впоследствии перерегистрированы по законодательству РФ. Одна из них — фигурант нашего расследования "Лямбда Солар". Она контролирует несколько площадок солнечных станций в Крыму.

Китайцам трудно будет отрицать свою деятельность в оккупированном Крыму: учредители кипрской "Красолина Инвестмент ЛТД" — две структуры, подконтрольные китайской государственной корпорации CNBM: China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation и CNBM International Corporation. По одному адресу с "красолиной" находится и другая не менее интересная компания — "АСТ Актив Солар Трейдинг ЛТД", основной поставщик солнечных панелей для энергетической империи Клюевых. Собственник этой компании — австрийская "Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлигунг Акциенгезелльшафт", которой руководит уже упоминавшаяся в схемах о выводе залогов из "Актив-Банка" Ирина Клюева — жена одного из основателей "солнечной" бизнес-империи Сергея Клюева.

Наряду с "Лямбда Солар", подконтрольная китайцам "красолина" владеет также компаниями "Орион Солар", "Капелла Солар" и "Кларион Солар", которые засветились в других "крымских историях" CNBM и Клюевых, а схема собственности была обнародована в одном из расследований в крымских СМИ. Но журналисты почему-то ни разу не заглянули в структуру собственности самой "красолины", а лишь упорно связывали крымские компании с братьями Клюевыми. К моменту выхода расследований в 2019 году реальным собственником крымских активов братьев Клюевых, легализированных по российскому законодательству, была китайская CNBM. Возможно, кому-то было очень выгодно сосредоточить весь праведный гнев СМИ и общественности на беглых регионалах, вести журналистов именно по этому ложному следу, и при этом отвести расследования в сторону, чтобы вывести из-под репутационного и санкционного ударов "иностранного инвестора" — украинских "дочек" китайской CNBM.

А заодно с ним и украинского высокопоставленного правительственного покровителя этой схемы Оксану Маркарову, которая, судя по всему, долгие годы фронтирует в Украине интересы своих бизнес-партнеров Клюевых.

Ведь цепочку вымывания денег из украинских банков и для финансирования через офшоры украинскими "зелеными" тарифами бизнеса в Крыму создали китайцы из CNBM и их бизнес-партнеры братья Клюевы при поддержке экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. А государственное предприятие "Энергорынок" даже после побега Януковича и самих экс-владельцев солнечных станций продолжало исправно рассчитываться по заоблачным тарифам, которые пролоббировали братья Клюевы, пока находились при власти в активной политике.

Когда же в Украине была предпринята попытка пересмотра заоблачных "зеленых" тарифов, она была встречена мощным противодействием целой плеяды "коррупционных рантье". А китайская CNBM даже пригрозила Украине иском на полмиллиарда долларов в международных судах. Но потом смилостивилась, и пообещала отозвать иски, если ей не будут "резать" тарифы, в пять раз превышающие стандартную цену электроэнергии, которую платит госпредприятие "Энергорынок" поставщикам. За кадром остался лишь тот факт, что китайская CNBM использует для зарабатывания денег в Украине классическую коррупционную ренту. Равно как и сами "зеленые" тарифы — порождение коррупции, которые на этом веском основании рано или поздно могут быть пересмотрены.

Все эти схемы позволяют понять, почему экс-министр финансов Оксана Маркарова и ее бизнес-партнеры много лет избегают каких-либо уголовных разбирательств и ответственности за деяния. Ведь полноценное расследование краха "Актив-банка" могло стать настоящим "ящиком Пандоры" и спусковым механизмом для дальнейшего раскручивания долгового клубка бизнеса Клюевых и CNBM на сумму свыше миллиарда долларов, заставило бы срывать маску с "крупного иностранного инвестора" в лице китайской CNBM и пересмотреть основания получения зеленых тарифов.

Равно как пришлось бы внимательно изучать происхождение капитала семьи экс-министра финансов Оксаны Маркаровой и ее супруга Даниила Волынца — в свое время он был членом правления Ощадбанка и оставил государственному финансовому учреждению "в наследство" проблемные долги братьев Клюевых на полмиллиарда евро. А уже при новой власти чета Маркарова-Волынец выгодно зарабатывают на инвестициях в государственные долговые бумаги: СМИ зафиксировали, что выпущенные Министерством финансов под руководством Маркаровой ОВГЗ были выгодно приобретены с доходностью 18,5% годовых (ставки по банковским депозитам едва превышали 10%) в том числе "Аккордбанком" ее супруга Волынца — объем инвестиций банка в ОВГЗ взлетел с 60 тысяч грн до 230 млн грн.

Фактически, это сделка с использованием инсайдерского влияния и информации, но это мелочи. Среди держателей бумаг этой же эмиссии обнаружились и российские компании, что может свидетельствовать об отмывании через покупку ОВГЗ преступных капиталов Маркаровой-Клюевых. Таким образом, помимо легализации денег, полученных преступным путем, они зарабатывают заоблачную доходность на бюджетных долгах.

Возможно, правоохранители когда-то изучат богатый фактологический материал об описанных схемах, который все еще легко найти в архивных документах ФГВФЛ, и дадут веренице уголовных и коррупционных преступлений надлежащую оценку.