Экономика вчера, 17:39

Британия изменит антидемпинговую защиту от украинской стали после Brexit

Страна планирует снять ограничения с украинских бесшовных стальных труб, но сохранить пошлины на горячекатаный листовой прокат из нелегированной или другой легированной стали

Британия изменит антидемпинговую защиту от украинской стали после Brexit Британия изменит антидемпинговую защиту от украинской стали после Brexit

Великобритания после истечения переходного периода по итогам Brexit намерена отказаться от ряда действующих на уровне Европейского союза торговых ограничений, в том числе в отношении товаров из Украины.

Об этом следует из материалов, опубликованных на сайте британского правительства, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, страна планирует снять ограничения с украинских бесшовных стальных труб, но сохранить пошлины на горячекатаный листовой прокат из нелегированной или другой легированной стали.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что в основном Великобритания намерена пересмотреть ограничительные меры в отношении поставок товаров из Китая.

Также, как отмечается, изменения коснутся и поставок товаров из России. Так, планируется снять ограничения с российской алюминиевой фольги, бесшовных стальных труб, фитингов для трубной продукции, ферросилиция, карбамидо-аммиачной смеси (КАС).

В то же время, как ожидается, будут сохранены пошлины на аммиачную селитру и сварные стальные и чугунные трубы из РФ до завершения очередного пересмотра этих мер Евросоюзом. В случае отмены пошлин на эти товары в ЕС они будут отменены и в Великобритании.

Читайте также:
ЕС на 2,5 года ввел квоты на металлопродукцию: как это коснется украинских компаний

Кроме того, пошлины на российские холодно- и горячекатаный прокат, а также электротехнический анизотропный прокат будут сохранены.

Напомним, Великобритания официально вышла из Евросоюза 31 января. Brexit произошел спустя 3,5 года после референдума, прошедшего в 2016 году. До конца 2020 года будет длиться переходный период.

Как известно, в июле 2018 года Еврокомиссия ввела предварительные защитные пошлины против металлопродукции.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Британцы планируют за 15 лет избавиться от бензиновых и дизельных авто
Британцы планируют за 15 лет избавиться от бензиновых и дизельных авто
Великобритания вышла из Евросоюза, а у Европарламента опустили британский флаг — фото
Великобритания вышла из Евросоюза, а у Европарламента опустили британский флаг — фото
Великобритания не будет вводить безвиз для украинцев после Brexit
Великобритания не будет вводить безвиз для украинцев после Brexit
Загрузка...
Новое видео
Бизнес с мужем, искусство и знакомство с Черняком. Марина Авдеева / WOMO

Новости дня

  1. Суд начал банкротство "Киевэнерго"

  2. Китайский коронавирус: число жертв достигло 724 человек

  3. Новый сгибаемый смартфон от Motorola провалил тест на выносливость (ВИДЕО)

  4. Имущество Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"

  5. Реформирование ВСУ: в армии Украины создали новые командования

Загрузка...