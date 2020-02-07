Британия изменит антидемпинговую защиту от украинской стали после Brexit

Великобритания после истечения переходного периода по итогам Brexit намерена отказаться от ряда действующих на уровне Европейского союза торговых ограничений, в том числе в отношении товаров из Украины.

Об этом следует из материалов, опубликованных на сайте британского правительства, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, страна планирует снять ограничения с украинских бесшовных стальных труб, но сохранить пошлины на горячекатаный листовой прокат из нелегированной или другой легированной стали.

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Указано, что в основном Великобритания намерена пересмотреть ограничительные меры в отношении поставок товаров из Китая.

Также, как отмечается, изменения коснутся и поставок товаров из России. Так, планируется снять ограничения с российской алюминиевой фольги, бесшовных стальных труб, фитингов для трубной продукции, ферросилиция, карбамидо-аммиачной смеси (КАС).

В то же время, как ожидается, будут сохранены пошлины на аммиачную селитру и сварные стальные и чугунные трубы из РФ до завершения очередного пересмотра этих мер Евросоюзом. В случае отмены пошлин на эти товары в ЕС они будут отменены и в Великобритании.

Кроме того, пошлины на российские холодно- и горячекатаный прокат, а также электротехнический анизотропный прокат будут сохранены.

Напомним, Великобритания официально вышла из Евросоюза 31 января. Brexit произошел спустя 3,5 года после референдума, прошедшего в 2016 году. До конца 2020 года будет длиться переходный период.

Как известно, в июле 2018 года Еврокомиссия ввела предварительные защитные пошлины против металлопродукции.