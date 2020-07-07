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В мире 40 минут назад

Бубонная чума из Монголии не угрожает миру, она хорошо лечится — ВОЗ

Однако в организации тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями по этому вопросу

Фото: Kingsley Yang / Unsplash Фото: Kingsley Yang / Unsplash
Фото: Kingsley Yang / Unsplash

Ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией", — сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис, комментируя ситуацию с бубонной чумой.

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По ее словам, ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями по этому вопросу. При этом данные указывают, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". "Бубонная чума всегда существовала и остается с нами на протяжении веков", — отметила Харрис.

Напомним, в понедельник, 6 июля 2020 года, стало известно об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии в аймаке Баян-Улгий — заразился 15-летний пациент, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном случае — в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

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Бактериальную инфекцию подхватил в Китае местный пастух, побывавший в одном из предполагаемых очагов заражения — сейчас он госпитализирован, но его состояние стабильное.

Однако из-за этого происшествия с 5 июля 2020 года в северном районе Китая объявили режим повышенной эпидемиологической опасности.

В округе ввели третий (из четырех возможных — Delo.ua) уровней режима оповещения, при котором вопросы эпидемиологической безопасности граждан координируются на уровне местных властей. Центральное правительство подключается только на первом, самом высоком, уровне.

До 2021 года там будут усилены меры безопасности: люди должны обязательно соблюдать личную гигиену и обращаться в больницу в случае недомогания и высокой температуры.

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