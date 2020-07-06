На севере Китая объявили режим опасности из-за угрозы распространения бубонной чумы

В округе Баян-Нур в районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье, 5 июля 2020 года, объявили режим повышенной эпидемиологической опасности из-за угрозы распространения бубонной чумы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, такое решение местные власти приняли из-за пациента с симптомами смертельной болезни — тот на днях обратился за помощью в больницу. Бактериальную инфекцию подхватил пастух, побывавший в одном из предполагаемых очагов заражения. Сейчас он госпитализирован, но его состояние стабильное.

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В округе ввели третий (из четырех возможных — Delo.ua) уровней режима оповещения, при котором вопросы эпидемиологической безопасности граждан координируются на уровне местных властей. Центральное правительство подключается только на первом, самом высоком, уровне.

До 2021 года там будут усилены меры безопасности: люди должны обязательно соблюдать личную гигиену и обращаться в больницу в случае недомогания и высокой температуры.

Городская администрация напомнила жителям, что это заболевание передается от человека к человеку, также местным следует избегать мест обитания грызунов, переносящих заболевание. Власти советуют не охотиться и не есть животных, которые могут быть переносчиками чумы. В частности, такими являются монгольские сурки — чаще всего чума распространяется через зараженных блох, живущих на зверьках.

Напомним, бубонная чума отличается болезненным воспалением лимфатических узлов с образованием "бубонов", чаще всего — паховых, реже — подмышечных, проявляется лихорадкой и выраженной интоксикацией.

С момента появления антибиотиков выздоравливают практически все больные чумой, если лечение начато своевременно. Но при игнорировании симптомов бубонная чума может убить взрослого человека в течение двух суток.

Отметим, ранее сообщалось о появлении бубонной чумы на западе Монголии. В районе, где выявили два случая заболевания, ввели карантин, а также приостановили въезд и выезд автотранспорта в регион.