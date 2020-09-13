Частный нотариус заблокировал все выплаты Фонда соцстраха

В результате незаконного регистрационного действия частного нотариуса из Днепропетровской области в государственном реестре юридических лиц в отношении руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования (ФССУ) заблокированы выполнения Фондом своих обязательств перед застрахованными лицами и пострадавшими на производстве.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, частный нотариус провел регистрацию с грубым нарушением требований Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований" и порядка госрегистрации юрлиц, ФЛП и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица.

Таким образом, согласно информации ФССУ, эта регистрация подлежит отмене.

"Особенно опасными такие действия являются в период введенного в государстве карантина, когда именно на Фонд социального страхования Украины возложены обязанности по предоставлению пособий семьям умерших от COVID-19 медицинских работников, оплаты лечения для медиков и компенсации утраченного заработка за время лечения от коронавирусной болезни для работающих украинцев, компенсации утраченного заработка за время изоляции от COVID-19, финансирования больничных и декретных выплат и тому подобное", — говорится в сообщении.

В Фонде соцстраха подчеркнули, что главными заложниками и жертвой таких незаконных действий стали застрахованные работники, в том числе медицинские и наиболее незащищенные граждане, потерявшие здоровье при исполнении трудовых обязанностей, и члены их семей.

"Такие действия привели к задолженности по выплате материального обеспечения, страховых выплат и расходов на медицинскую и социальную помощь людям, которые на сегодняшний день составили более 500 млн грн, из которых: пособие по временной нетрудоспособности на сумму свыше 450 млн грн; единовременное пособие и страховые выплаты членам семей медицинских работников учреждений здравоохранения, умерших от острой респираторной болезни COVID-19 — 1,8 млн грн; ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей — 10,22 млн грн; страховые расходы на медицинскую и социальную помощь — 5,16 млн грн", — проинформировали в ФССУ.

Для урегулирования ситуации и разблокирования финансирования всех выплат и социальных услуг застрахованным лицам, пострадавшим на производстве исполнительная дирекция ФССУ в соответствии с действующим законодательством проводит меры по отмене неправомерного действия частного нотариуса.