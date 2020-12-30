Чиновника Луганской ОГА будут судить из-за завышения цены нового моста в Станице Луганской

Прокуроры Луганской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Луганской областной администрации по факту служебной халатности при восстановлении моста на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" — единственного в регионе работающего пункта пропуска через линию разграничения.

Как сообщает Офис генпрокурора, чиновнику инкриминируют часть 2 статьи 267 Уголовного кодекса.

По данным следствия, в 2019 году во время ремонта пешеходного моста через Северский Донец он не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объемы выполненных подрядных работ при передаче объекта в эксплуатацию.

Из-за этого стоимость строительства была завышена более чем на 3,3 млн грн. Бюджетные средства были безосновательно уплачены в пользу подрядной организации.

Дело расследовалось следственным управлением Главного управления полиции в Луганской области при оперативном сопровождении луганского облуправления департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, ранее в декабре Днепропетровская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" Андрея Лепешкина. Ему также инкриминируют часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).