Что делать при заражении COVID-19 и страхе заболеть — отвечают врачи (ИНФОГРАФИКА)

Во время эпидемии коронавируса, когда со всех сторон несутся потоки противоречивой информации о болезни, люди как никогда нуждаются в четких инструкциях от специалистов.

Что делать при страхе заразиться COVID-19, какие действия предпринять при контакте с зараженным, как себя вести, если все же вирус подхвачен — на эти вопросы в доступной форме ответили семейные врачи общественной организации "Академия семейной медицины Украины".

"Наше сообщество, осознавая сложность настоящего времени и растерянность людей, решило поддержать их. Поэтому мы при поддержке "Инициативы Холон", украинско-швейцарского проекта "Развитие медицинского образования" и Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики разработали советы для пациентов о поведении во время пандемии", — отметили в Академии семейной медицины.

Там отметили, что рекомендации позволят пациентам быть более независимыми от своего врача и быстрее реагировать на опасные признаки.

Медики представили четыре памятки-инфографики с советами, как поступать в тех или иных ситуациях во время эпидемии.

В частности врачи в доступной форме ответили на вопросы, что делать, если:

• вы боитесь заболеть Covid-19;

• вы думаете, что заразились Covid-19;

• вы имели контакт с больным Covid-19;

• вы получили положительный тест на Covid-19.