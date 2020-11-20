Общество 8 минут назад

Что делать при заражении COVID-19 и страхе заболеть — отвечают врачи (ИНФОГРАФИКА)

Рекомендации медиков позволят пациентам быть более независимыми от своего врача и быстрее реагировать на опасные признаки

Фото: Pille-Riin Priske / Unsplash Фото: Pille-Riin Priske / Unsplash
Фото: Pille-Riin Priske / Unsplash

Во время эпидемии коронавируса, когда со всех сторон несутся потоки противоречивой информации о болезни, люди как никогда нуждаются в четких инструкциях от специалистов.

Что делать при страхе заразиться COVID-19, какие действия предпринять при контакте с зараженным, как себя вести, если все же вирус подхвачен — на эти вопросы в доступной форме ответили семейные врачи общественной организации "Академия семейной медицины Украины".

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"Наше сообщество, осознавая сложность настоящего времени и растерянность людей, решило поддержать их. Поэтому мы при поддержке "Инициативы Холон", украинско-швейцарского проекта "Развитие медицинского образования" и Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики разработали советы для пациентов о поведении во время пандемии", — отметили в Академии семейной медицины.

Там отметили, что рекомендации позволят пациентам быть более независимыми от своего врача и быстрее реагировать на опасные признаки.

Медики представили четыре памятки-инфографики с советами, как поступать в тех или иных ситуациях во время эпидемии.

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В частности врачи в доступной форме ответили на вопросы, что делать, если:

вы боитесь заболеть Covid-19;

вы думаете, что заразились Covid-19;

вы имели контакт с больным Covid-19;

вы получили положительный тест на Covid-19.

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