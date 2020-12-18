Экономика 40 минут назад

Чтобы не уклонялись от налогов, ограничьте квадратуру для ФЛП без РРО — Палица

По словам лидера партии "За Майбутнє", он пытался объяснить это депутатам ВР, но тщетно

Чтобы не уклонялись от налогов, ограничьте квадратуру для ФЛП без РРО — Палица Чтобы не уклонялись от налогов, ограничьте квадратуру для ФЛП без РРО — Палица

Крупные торговые сети используют ФЛП, чтобы не платить налоги. Об этом заявил лидер партии "За Майбутнє", народный депутат Игорь Палица в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

По его словам, вместо того, чтобы уничтожать малый бизнес, надо лишь ограничить площадь помещений для торговли.

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"Какая проблема с ФЛП? С ними якобы кто-то говорит, но никто не хочет их услышать. Нет разницы, чем ФЛП торгует в своем маленьком магазине, лавке или на базаре: шубой, ювелиркой или бытовой техникой. Он стоит один, он торгует, он зарабатывает для себя и своей семьи. Проблема в другом — когда крупные торговые площадки, сети используют ФЛП, чтобы уклониться от уплаты налогов. И сами ФЛП говорят, что проблема в одном. Стоит просто ограничить квадратуру, где может использоваться работа ФЛП без кассового аппарата — 6-10 кв. м, и проблема будет решена", — отметил Игорь Палица.

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По словам лидера партии "За Майбутнє", он пытался объяснить это депутатам ВР, в частности, председателю Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, который выступает против отсрочки введения кассовых аппаратов для ФЛП, но тщетно.

"Я пытался это сказать господину Гетманцеву. В Верховной Раде мы старались это решить поправками, еще как-то — никто не слышит. Потому что есть видение "монобольшинства", и в этом вся проблема. Если бы с людьми говорили в залах, они бы не выходили на площади", — подчеркнул Игорь Палица.

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