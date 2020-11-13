Финансы 50 минут назад

Чтобы вывести бизнес из тени, надо уменьшить налоги, — Палица

Идеи главы финансового комитета Рады может убить малый бизнес

Игорь Палица. Фото пресс-службы партии "За Майбутнє" Игорь Палица. Фото пресс-службы партии "За Майбутнє"
Игорь Палица. Фото пресс-службы партии "За Майбутнє"

Фискализация, которую предлагает правительство якобы для вывода бизнеса из тени, на самом деле окончательно его уничтожит.

Об этом в эфире телепрограммы "Право на власть" заявил народный депутат Украины, лидер партии "За Майбутнє" Игорь Палица.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Даниил Гетманцев (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — ред.) хочет решать проблему детенизации фискализацией. Почему люди уходят в тень и платят зарплаты в конвертах, не платят налоги? Потому что они не имеют возможности платить все налоги. Иначе их товар будет неконкурентоспособен", — считает депутат.

Читайте также:
"За майбутнє" настаивает на создании условий для развития малого и среднего бизнеса

По его словам, спасение бизнеса возможно лишь путем уменьшения налогов.

"Что можно сделать, чтобы люди вышли из тени? Первое — загнать их бизнес полностью, чтобы они умерли. И сделать фискализацию, повысить налоги. Идет планомерное уничтожение украинского бизнеса людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы в Украине был свой бизнесмен. Но для того, чтобы вывести бизнес из тени, надо снизить налоги. Чтобы была конкурентоспособность", — заявил депутат.

Напомним, одной из самых острых тем на данным момент для малого бизнеса является инициатива о почти повсеместном введении кассовых аппаратов.

Сторонники считают, что это будет способствовать выведению из тени части экономики, противники же утверждают, что это ляжет дополнительным грузом на расходы мелких предпринимателей. В ряде случаев, по мнению противников широкомасштабного регистраторов расчетных операций, это приведет к нецелесообразности продолжать работу в новых условиях.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Где зарегистрировать компанию и создать реальный офис? Сравниваем юрисдикции
Где зарегистрировать компанию и создать реальный офис? Сравниваем юрисдикции
Фрилансеры и ФЛП 3 группы теперь смогут подавать налоговую отчетность с мобильного
Фрилансеры и ФЛП 3 группы теперь смогут подавать налоговую отчетность с мобильного
56% украинцев поддерживают расширение применения РРО в Украине — опрос
56% украинцев поддерживают расширение применения РРО в Украине — опрос
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В "Эпицентре" передумали работать в выходные

  3. "Черная" бухгалтерия и махинации: результаты проверки в Харьковской областной больнице

  4. Правительство допускает введение полного локдауна в Украине: названо условие

  5. В Киеве таксист Uber влетел в людей на остановке: два человека погибли (ВИДЕО)

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...