Чтобы вывести бизнес из тени, надо уменьшить налоги, — Палица

Фискализация, которую предлагает правительство якобы для вывода бизнеса из тени, на самом деле окончательно его уничтожит.

Об этом в эфире телепрограммы "Право на власть" заявил народный депутат Украины, лидер партии "За Майбутнє" Игорь Палица.

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"Даниил Гетманцев (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — ред.) хочет решать проблему детенизации фискализацией. Почему люди уходят в тень и платят зарплаты в конвертах, не платят налоги? Потому что они не имеют возможности платить все налоги. Иначе их товар будет неконкурентоспособен", — считает депутат.

По его словам, спасение бизнеса возможно лишь путем уменьшения налогов.

"Что можно сделать, чтобы люди вышли из тени? Первое — загнать их бизнес полностью, чтобы они умерли. И сделать фискализацию, повысить налоги. Идет планомерное уничтожение украинского бизнеса людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы в Украине был свой бизнесмен. Но для того, чтобы вывести бизнес из тени, надо снизить налоги. Чтобы была конкурентоспособность", — заявил депутат.

Напомним, одной из самых острых тем на данным момент для малого бизнеса является инициатива о почти повсеместном введении кассовых аппаратов.

Сторонники считают, что это будет способствовать выведению из тени части экономики, противники же утверждают, что это ляжет дополнительным грузом на расходы мелких предпринимателей. В ряде случаев, по мнению противников широкомасштабного регистраторов расчетных операций, это приведет к нецелесообразности продолжать работу в новых условиях.