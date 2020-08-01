Deutsche Bank отказался от финансирования проектов по добыче ископаемого топлива

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank принял новую политику в области ископаемого топлива, которая обеспечивает его бизнес-подразделениям строгие рамки для их деятельности, связанной с углем, нефтью и газом.

Как сообщает Еenergy.media, в рамках новой политики банк больше не будет финансировать какие-либо новые нефтегазовые проекты в арктическом регионе или какие-либо новые проекты нефтеносных песков.

Кроме этого, в банке также заявили, что не будут поддерживать нефтегазовые проекты, в которых используется гидроразрыв пласта в странах с дефицитными запасами воды, и пообещали к концу года пересмотреть всю свою существующую деятельность в нефтегазовом секторе.

В рамках нового плана Deutsche Bank планирует завершить свою глобальную деятельность по добыче угля не позднее 2025 года, "чтобы помочь в переходе к устойчивой экономике".

Банк усилил свое обязательство не финансировать какие-либо новые угольные электростанции.

"Наша новая политика использования ископаемого топлива устанавливает нам строгие рамки для нашей деятельности в нефтегазовой и угольной отраслях. Новая политика Deutsche Bank поможет выполнить коллективную приверженность финансового сектора Германии климатическим действиям", — заявил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюинг, который также возглавляет Совет по устойчивому развитию Deutsche Bank.

Напомним, Deutsche Bank по итогам 2019 года получил 5,265 млрд евро чистого убытка против чистой прибыли в 341 млн евро годом ранее. Годовая выручка банка снизилась на 8% — до 23,165 млрд евро.

В IV квартале убыток банка увеличился до 1,483 млрд евро против 409 млн евро годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 4% — до 5,349 млрд евро.

Кроме того, штат банка за минувший год сократился на 4100 человек, до 87,6 тысячи человек.

К тому же, капитализация Deutsche Bank за последние 3 месяца подскочила на 20% и составляет сейчас около 16,5 млрд евро.