"Дія" не может выполнять то, что находится в компетенции регистраторов, — Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что сервис "Дія" выполняет в первую очередь техническую реализацию услуги по получению разрешительной документации и не может делать то, что находится в компетенции регистраторов. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Дія" выполняет техническую реализацию услуги, у нас отсутствует возможность влиять, принимать решения, изменять и делать все то, что находится в компетенции регистраторов. В том числе "Дія" не влияет на сроки предоставления услуг, это функция Государственной архитектурно-строительной инспекции. Со своей стороны буквально в мае мы обновили электронную систему, чтобы уменьшить количество отказов из-за ошибок и уменьшить нагрузку на ГАСИ", — сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, что министерство регулярно проводит обучение для всех участников Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Также с начала текущего года были предоставлены консультации 5730 заявителям-заказчикам строительства. Большая часть обращений от них поступила через чатбот @Diia_help_bot.

"Теперь, если отсутствует менеджер для срочной связи, ваше обращение будет направлено на почту поддержки Минцифры для анализа и предоставления ответа или помощи. Кроме этого, поддержка реагирует на публикации в соцсетях", — сообщили в пресс-службе.

Ранее глава общественной организации "Объединение внештатных (общественных) инспекторов архитектурно-строительного контроля" Сергей Возный заявил, что Минцифры самоустранилось от решения проблем работы сервиса "Дія" в строительной сфере.

Так, по словам Возного, программа "Дія" не работает, в частности, в вопросе соблюдения сроков предоставления документов. В частности, по состоянию на 24 июня в системе зависли документы на 3 тыс. строительных объектов.

Он также подчеркнул, что профессиональные застройщики не вполне понимают действие программы, им сложно загружать документы, поэтому нет результативной работы "Дії" в администрировании Электронного реестра строительства. А Минцифры самоустранилось от решения этого вопроса.