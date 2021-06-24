Минцифры отказывается решать проблемы "Дії" в строительной сфере, — Сергей Возный

Министерство цифровой трансформации самоустранилось от решения проблем работы сервиса "Дія" в строительной сфере. Об этом глава общественной организации "Объединение внештатных (общественных) инспекторов архитектурно-строительного контроля" Сергей Возный заявил в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" 24 июня.

"Программа "Дія" не работает, в частности, в вопросе соблюдения сроков предоставления документов. Судя по состоянию работы "Дії" в строительной сфере, можно сказать, что Минцифры тратит деньги налогоплательщиков и грантовые средства впустую, ведь это направление ведомство полностью провалило. Сегодня зависло около 3 тыс. строительных объектов. И ни один чиновник не несёт ответственность за то, что "Дія" не соответствует требованиям строительной отрасли", — сказал он.

Сергей Возный подчеркнул, что ранее сертификаты и разрешения выдавал ЦНАП и застройщики могли влиять на сроки получения.

"Сегодня же программа "Дія", которая забрала все функции по администрированию этих процессов, не отвечает за сроки. Профессиональные застройщики не вполне понимают действие программы, им сложно загружать документы, поэтому нет результативной работы "Дії" в администрировании Электронного реестра строительства. А Минцифры самоустранилось от решения этого вопроса", — отметил он.

По его словам, имеют место также уголовные нарушения: "Сервис "Дія" автоматически регистрирует все документы, в том числе и преступные. Для примера: под видом категории СС1 регистрируются объекты СС2 и СС3. А это является преступлением, поскольку идёт регистрация зданий без земли, без разрешений органов местного самоуправления, а это уже нарушение прав местных общин… Кроме того, мы не исключаем, что к программе "Дія" имеют доступ сторонние лица, и они пытаются фальсифицировать статистику относительно выпущенных и невыпущенных объектов. Мы готовим обращение в правоохранительные органы", — подчеркнул Сергей Возный.

Он также обратил внимание на отсутствие квалифицированных консультаций граждан.

"Сегодня пишут отказ, не указывая причину, а это чаще всего, что недостаточно поданных документов. Нет практики разъяснения всех нюансов для граждан, подающих документы для получения строительных сертификатов и разрешений. Такие консультации не проводятся, да и некому их проводить", — отметил он.

Вместе с тем, Сергей Возный констатировал, что представители строительной сферы не решаются говорить о проблемах из-за страха давления.

"Об этих фактах должен рассказывать не только я, но и строители, которые не могут получить разрешения или сертификаты. Я не говорю о Конфедерации строителей, они в преступном сговоре. Но простые строители об этом говорят только между собой, они боятся поднимать эти вопросы публично, потому что боятся внеплановых проверок и предписаний со стороны Государственной строительно-архитектурной инспекции. Сложилась ситуация, когда люди настолько напуганы такими процессами в нашем государстве, что не решаются говорить о своих проблемах", — подытожил он.