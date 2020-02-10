Доля проблемных кредитов в украинских банках впервые за многие годы упала ниже 50%

За 2019 год объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 в.п. по 2019 год). Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ отмечают, что качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.

Среди основных факторов улучшения качества кредитных портфелей Нацбанк указывает:

рост нового розничного кредитования (на около 30% г/г). Это улучшило качество розничного портфеля — за 2019 год доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 11,9 в.п. до 34,1%;

значительные реструктуризации кредитного портфеля двумя госбанками на сумму свыше 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации. С учетом этих мер государственные банки (кроме "Приватбанка") сократили долю неработающих кредитов с 55% до 49%;

масштабная работа по очистке портфелей, осуществлена иностранными банками путем продажи NPLs и списания за счет резервов. Доля проблемных кредитов в банках иностранных банковских групп (кроме российских) сократилась с 23,1% до 16%;

укрепление национальной валюты, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента NPLs в иностранной валюте.

"Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%. Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и впредь избавляться от неработающих активов. В большей степени это касается государственных банков, на которые приходится три четверти (вместе с "Приватбанком") всех проблемных кредитов. Комплекс мер позволит нам уменьшить уровень NPL в банках до 10%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора до 2025 года ", — отметила исполняющая обязанности главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Ранее из отчета агентства Standard&Poors стало известно, что доля проблемных кредитов в Украине в несколько раз больше, чем в других постсоветских странах. Так, на конец 2018 года в России, Азербайджане, Беларуси объем проблемных активов превышал 10% кредитного портфеля (брутто) банковской системы. При этом в Казахстане он оставался чрезвычайно высоким, превышая 25% кредитного портфеля, а в Украине — более 50%. Для сравнения: в Грузии — 5,8%, а в Армении — 6,2%.