Довибори у 87-му виборчому окрузі: що говорять експерти про перемогу Вірастюка 

За тиждень після голосування Центральна виборча комісія України встановила результати виборів народного депутата у 87-му окрузі на Прикарпатті. Перемогу здобув кандидат у нардепи від "Слуги народу", відомий стронгмен Василь Вірастюк.

За офіційними даними ЦВК, за нього проголосувало 31,25% виборців (15 076 голосів), а за його головного суперника — Олександра Шевченка (від партії "За Майбутнє") — 29,69% (14 327 голосів). Тобто, Вірастюк переміг із відривом у 749 голосів. Третім став Руслан Кошулинський від ВО "Свобода". Його підтримали 28,86% виборців (13 927 голосів).

Що думають про підсумки виборів відомі політологи і менш знані експерти? Їхні думки — в нашому матеріалі. Однак чи не основна теза — Вірастюку в окрузі доводилося як і під час виборчої кампанії, так і в процесі підрахунку голосів протистояти значним виборчим маніпуляціям, що на жаль, все ще є можливими завдяки значним фінансовим ресурсам та медійному впливові через центральні ТБ-канали.

Політолог, голова правління Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що головна причина надмірних пристрастей в цьому окрузі полягала в тому, що три кандидати отримали приблизно рівну кількість голосів (а два кандидати — Василь Вірастюк і Олександр Шевченко — майже однакову), тому і такі емоції.

"Суто політично (і електорально) на користь В.Вірастюка спрацювали війна Зеленського проти Медведчука, популярність попереднього депутата від "слуг", який став мером міста Надвірна, і карантин, який зупинив електоральні "тури на Буковель" (одна з головних схем приваблювання виборців, яку застосовувала команда Коломойського-Шевченка)", — вказує він.

Водночас політолог зауважує, що ці вибори навряд можна назвати такими, що відповідають класичним стандартам цивілізованої демократії. "При всьому при цьому, наші вибори є дуже конкурентними, що підтвердили і вибори в окрузі №87. Але свій результат треба ще і захистити під час підрахунку голосів, що також яскраво підтвердили вибори на Івано-Франківщині. Тому не дивуйтеся депутатському десанту. Це давно відома технологія "захисту результату", яку використовують різні політичні сили, як опозиційні, так і провладні", — пояснює Володимир Фесенко.

На його думку, вибори на окрузі №87 треба аналізувати не тільки політологам і соціологам.

"Думаю, що зараз — час для аналізу цих виборів, особливо діяльності виборчих комісій, правоохоронними органами. От читаю в поважних виданнях про бюлетені за О.Шевченка, які нібито "зникли". Але треба бути коректними в термінах (щоб не виникало маніпуляцій). Скоріше за все, що цих бюлетенів за конкретного кандидата і не існувало. Додаткові голоси або приписували в протоколі, або були маніпуляції з перекладанням бюлетенів. Також, судячи по інформації спостерігачів, були і вкидання бюлетенів (на користь конкретного кандидата з баблом). І тому є що аналізувати правоохоронцям, і за що покарати маніпуляторів з виборчих комісій", — ділиться своїми спостереженнями політолог.

Також він звертає увагу на гостре протистояння в окрузі №87 команд Зеленського в Коломойського, де "ось так колишні союзники стали запеклими конкурентами".

Мали ці вибори значення і для президенсткої політичної сили.

"Щодо "Слуг народу", то вибори на окрузі №87 стали для цієї партії справжньою teambuilding, можливо вперше. Як це не дивно, на місцевих виборах таке не проявлялося. Але саме такі випробування насправді формують і згуртовують будь яку партію. Свого часу "Наша Україна" гартувалася в зіткненнях на виборах в Мукачево (от де були бійки стінка на стінку з десятками депутатів з обох боків), та на майданах Помаранчевій революції. Такі ж випробування регулярно проходила на виборах і команда Юлії Тимошенко", — пише у своєму дописі в Facebook Володимир Фесенко.

Політичний експерт Михайло Шнайдер повідомляє у соцмережах, що Вірастюк мав опонента на цьому окрузі, "який не поважає демократичні правила і вважає цей округ своєю власністю".

"Про те, що на 87-му окрузі є порушення виборчого процесу, намагання позбавити людей права обирати своїх представників у Парламенті вже давно відомо", — вказує Шнайдер.

Він підкреслює, що поразка Шевченка стала доведеним фактом, зафіксованим відповідним рішенням комісії.

"І всі його спроби зірвати підрахунок голосів чи спотворити волевиявлення виборців мають отримати правову оцінку від правоохоронців. А у висновку хочу сказати, що Василь Вірастюк — порядна і патріотична людина, яка зможе належним чином представляти інтереси виборців у парламенті. Вірастюк родом з Івано-Франківщини, тому логічно, що він взяв участь у виборах в цьому регіоні. Він не залежить від того чи іншого олігарха, не грає з ними, завжди відверто, поважно і без досконалості спілкується з людьми. І не дивно, що він переміг. І він це зробив без адміністратора, без скупи голосів та інших маніпуляцій", — наголошує політичний експерт.

Звертають експерти увагу і на нерівний доступ до медіа в окрузі, як у процесі виборчої кампанії, так і підрахунку голосів. Це також стосується оцінок здобутої перемоги.

Медіа експерт і журналіст Сергій Іванов пише, що "обурення, з яким медіапіхота одного відомого депутата-олігарха коментує результати виборів у 87-му окрузі, констатуючи кінець епохи чесних виборів, набуває особливої пікантності, якщо згадати, які всі ці люди коментували вибори на 205-му окрузі в 2015-му". А згадані вибори своїми скандалами і схемами пролунали на всю країну.

"Безперечно, за вкиди та "каруселі" потрібно карати незалежно від того, в чиїх інтересах вони робилися. Але вимагати цього точно не має права той, хто в 2015-му стоячи аплодував адмінресурсу, а зараз драматично палає праведним гнівом", — переконаний Іванов.

Про свою стурбованість щодо перебігу виборчої кампанії та підрахунку голосів заявив і політик та журналіст Сергій Лещенко. Однак він переконаний, що не варто говорити про фальсифікації тим, хто сам до них вдавався.

"Не поділяю тільки те, як цю історію взяли на озброєння в штабі Порошенка. Він не має морального права навіть казати вголос словосполучення "фальсифікація на виборах", — пише Лещенко.

Він вважає, що експрезидент є гіперактивним навколо 87 округу. "При тому, що його партія знялася з перегонів. Та й сам Порошенко нещодавно за рахунок ще брудніших махінацій завів у депутати Сергія Березенка по округу в Чернігові", — нагадує Лещенко.