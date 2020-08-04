Финансы 1 час назад

ЕБРР может не дать $100 млн для NOVUS

Хотя большинство совета директоров ЕБРР склоняется к выделению денег для "Новус Украина", окончательное решение еще не принято из-за всплывшей информации о конечном бенефициаре компании

ЕБРР может не дать $100 млн для NOVUS ЕБРР может не дать $100 млн для NOVUS

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует обеспечить ООО "Новус Украина" долгосрочный кредит $ 100 млн для финансирования расширения сети супермаркетов и строительства логистического центра в Киеве. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на старшого советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова.

Однако, как сообщает источник в сети NOVUS, хотя большинство совета директоров ЕБРР склоняется к выделению денег, окончательное решение еще не принято. Причина в поступившей в офис информации о возможной причастности конечного бенефициара ООО "Новус Украина" гражданина Литвы Раймонда Туменаса к отмыванию денег через фиктивные фирмы на территории Литвы, Украины и Кипра.

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Раймонд Туменас и ряд его родственников являются собственниками и партнёрами двух десятков компаний, часть из которых фигурирует в расследовании правоохранительных органов Кипра об отмывании денег. Информация об этом реципиентом предоставлена не была. Теперь офису ЕБРР потребуется время на проверку, что по стандартной процедуре может занять от 6 до 8 месяцев.

К таким заявлениям в ЕБРР относятся серьезно, учитывая репутационные риски при предоставлении кредитных средств замешанным в финансовых махинациях лицам или связанным с ними компаниям.

Кроме того, оказалось, что ряд компаний аффилированных с "Новус Украина" через Раймонда Туменаса, продолжает работу на временно оккупированной территории АР Крым. Это предприятия "Kardinal-Krim", "Planeta Sport" и "Nash hlib". Учредители этих компаний "BT Invest Ukraina" и кипрская фирма "Sopason Holdings Limited", бенефициаром которых является дочь Раймонда Туменаса.

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