Египет заманивает украинских фрилансеров солидными скидками на проживание

В 2021 году Египет, согласно прогнозам, посетят около 8 млн иностранных туристов, из них около 1,5 млн украинцев.

Об этом заявил посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль, передает "Интерфакс-Украина".

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"В основном украинцы выбирают Шарм-Эль-Шейх, Хургаду, пляжные гостиницы, откуда отправляются максимум в однодневную познавательную поездку — увидеть пирамиды и основные достопримечательности Каира" — рассказал Элгаммаль.

По словам посла, для граждан Украины активно предлагаются и другие туристические продукты.

"Мы предлагаем посетить разнообразные исторические достопримечательности, четырехдневные круизы по Нилу из Луксора в Асуан, новые зоны для водных видов спорта, виндсерфинга. Кроме того, на западе пустыни есть уникальные минеральные воды и солевые озера, полезные для оздоровления. В этом году украинцы начали обращать внимание на такие аттракции", — отметил дипломат.

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Элгаммаль также отметил возрастающий спрос на более продолжительное пребывание украинцев в Египте.

"Египет — прекрасное предложение для украинских сотрудников "на удаленке": круглый год хорошая погода, недалеко и просто добираться. И мы стимулируем таких туристов: предоставляем 20%-ную скидку на размещение на длительный срок, 20 дней и более", — сообщил он.

Посол назвал некоторые из партнерских программ привлечения новых украинских туристов.

"Уже запустили с туроператорами совместные кампании, которые действуют до октября 2021 года. У нас также действует программа поощрения полетов (flight incentive program) для авиалиний, включающая упрощение визового режима, 50%-ную скидку на сборы за посадку, проживание, а также 20%-ную скидку на сборы за наземное обслуживание. Кроме того, мы снизили цены на топливо на $0,15/галлон до конца 2021 года", — подчеркнул Элгаммаль.

Напомним, правительство Египта отменило визовый сбор для туристов с 1 ноября 2020 года. Упрощение правил въезда распространяется на популярные среди отдыхающих регионы страны: Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан.

Позднее стало известно, что Республика Кипр стала первым государством Европейского Союза, объявившем о разрешении въезда для украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны эпидемии коронавируса.