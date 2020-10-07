Власти Египта отменили визовый сбор для туристов

Правительство Египта отменило визовый сбор для туристов с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Посольство Украины в Египте на своей странице в Facebook.

В частности, упрощение правил въезда распространяется на популярные среди отдыхающих регионы страны: Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан.

При этом в большинстве случаев туристы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в Египет.

В то же время это требование не распространяется на такие города: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, Таба. Там тестирование можно пройти в аэропортах.

Ранее власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия въезда в страну для зарубежных путешественников.

По данным египетских властей, с момента возобновления въездного туризма (с 1 июля 2020 года) на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада побывало 150 тысяч иностранцев. В основном — это туристы из Украины, Беларуси, Швейцарии, Венгрии и Сербии. Согласно официальной информации, случаев заражения COVID-19 среди отдыхающих не зарегистрировано.

Как сообщалось, развитие киберспорта в Украине может привлечь в страну более 100 тысяч туристов и около 40 млн грн туристических сборов в год.