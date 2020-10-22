Происшествия 1 час назад

Экс-чиновники запорожского Госгеокадастра "переквалифицировались" в вымогателей (ФОТО)

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 600 тысяч грн у местного коммерсанта за выделение 28 гектаров земли сельскохозяйственного назначения

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупционную схему в сфере земельных отношений, организованную бывшими руководителями и действующими сотрудниками ГУ Госгеокадастра в Запорожской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, экс-чиновники организовали противоправную схему для отвода в частную собственность коммерсантов земельных участков сельскохозяйственного назначения.

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С помощью бывших подчиненных организаторы подыскивали клиентам свободные земельные участки. Затем через подконтрольную фирму-лицензиата они изготавливали необходимую техническую документацию.

Дельцы "гарантировали" бизнесменам беспрепятственное рассмотрение и согласование в Госгеокадастре документации на право пользования, получения в аренду или изменения целевого назначения земельных участков.

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Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства 600 тысяч грн у местного коммерсанта за выделение 28 гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Правоохранители задержали одного из фигурантов в центре Запорожья во время получения части денег в размере 440 тысяч грн.

В ходе обысков в помещениях фигурантов изъяты черновые записи, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, которые будут добавлены к материалам дела.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 368 ("Получение неправомерной выгоды") Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к сделке, в том числе должностных лиц Госгеокадастра.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями облуправления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, в начале сентября чиновник Главного управления Госгеокадастра в Луганской области и исполняющий обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого горсовета задержаны по факту получения неправомерной выгоды от предпринимателей.

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