Экс-министра Рудьковского отпустили под ночной домашний арест по делу о похищении нардепа

Печерский районный суд Киева отпустил под ночной домашний арест бывшего министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пытках в 2012 году главы компании "Нафтогазвыдобування", ныне депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Олега Семинского.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора, суд изменил меру пресечения Рудьковскому по ходатайству адвоката.

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24 мая этот суд определил Рудьковскому меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Киевский апелляционный суд после рассмотрения апелляционных жалоб, поданных прокурором и стороной защиты экс-министра, решил арестовать его до 22 июля.

Напомним, что 25 февраля Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла резонансное похищение в 2012 году Семинского, который тогда был топ-менеджером частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" ("Нафтогазвыдобування").

По данным следствия, заказчик "был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи".

Отмечалось, что пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы на более чем три года: мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 млн долларов.

В рамках расследования дела сообщено о подозрении пяти лицам, причастным к указанным преступлениям. Им вменяют статьи 127 (пытки), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Рудьковский ранее находился в международном розыске по делу о похищении Семинского. Однако во время, когда Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин (2015-2016 годы), Рудьковского с розыска Интерпола сняли.

В августе 2018 года Рудьковский был задержан по приезду в Москву по делу о нападении на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года. В тот день экс-министр явился под дипучреждение, где собралась толпа граждан, возмущенных сбитием в Луганске самолета Ил-76 с украинскими военными, из-за чего погибли 49 человек. Толпа холодно встретила Рудьковского, его облили зеленкой и вынудили продемонстрировать лояльность путем бросания камня в сторону посольства РФ, что тот и сделал. В 2016 году Басманный суд Москвы его заочно арестовал.

Рассмотрение дела по сути произошло лишь в начале декабря 2019 года. Экс-министр свою вину полностью признал, и 9 декабря Московский городской суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. В апреле 2020 года он был досрочно освобожден из российской тюрьмы и вернулся в Украину.