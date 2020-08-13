Ernst & Young поможет оцифровать Минэкологии

Вчера, 12 августа, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и партнер международной консалтинговой компании Ernst & Young Константин Невядомский подписали Меморандум о принципах цифрового развития в сфере охраны окружающей природной среды и необходимых для этого трансформаций.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Президент Украины и Кабинет министров поставили задачу создать удобную систему для людей, и все услуги, которые предоставляет Министерство окружающей среды и природных ресурсов, перенести в цифровой формат.

"Мы хотим перевести все услуги в электронный формат. Это сократит время на обработку запросов, уменьшит количество персонала, который будет занят в этих процессах. А главное — сделает услуги быстрее, понятнее и ближе к людям", — отметил Абрамовский.

В свою очередь, Константин Невядомский заметил, что компания готова помочь министерству создать дорожную карту и видение целевой системы.

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"Наша общая задача — повысить эффективность работы министерства. Цифровизация процессов приведет к улучшению уровня сервиса для внешних пользователей. И чтобы качественно это сделать, нужно исследовать проблематику и текущее состояние дел, обработать и обсудить инициативы. Конечным результатом нашего сотрудничества должна стать верхнеуровневая концепция цифровой трансформации Министерства окружающей среды, которая будет содержать описание текущей ситуации, принципы цифровой трансформации и направления дальнейшей работы", — заявил Невядомский.

Напомним, в конце мая текущего года Кабинет министров Украины разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды на два профильных ведомства.

Проект соответствующего решения правительство рассмотрело на заседании 27 мая.