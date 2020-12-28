"Это останется на бумаге" — эксперты об обязанности пешеходов носить ночью светоотражатели

Новая норма об обязательстве пешеходов носить ночью светоотражающие элементы на одежде вряд ли будет реализована в Украине в полной мере. Об этом в комментарии Delo.ua заявил управляющий партнер юридической фирмы "Грищенко и Партнеры" Дмитрий Грищенко.

"Я с трудом представляю, как можно реализовать изменения в правилах дорожного движения о том, что в темное время суток или при условиях недостаточной видимости каждый пешеход обязан носить светоотражающие жилеты. И что украинцы ночью будут массово носить ленточки и повязки", — сказал юрист.

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По его словам, пока поправки произошли только номинально, сменив формулировку с "должны выделить себя и при возможности иметь на верхней одежде светоотражающие элементы" на "должны использовать светоотражающие элементы".

"Эти изменения по факту останутся только на бумаге, как и штрафы за пересечение дороги пешеходами в неположенном месте или на красный сигнал светофора", — считает Грищенко.

Он подчеркивает, что гораздо эффективнее направить усилия на освещение пешеходных переходов: "Это было бы в разы дешевле. Кроме того, пешеходные переходы должны быть безопасными для всех участников дорожного движения".

Комментируя Delo.ua обязанность носить ночью светоотражатели и штрафы за игнорирование требования, глава ЮК "Современная Фемида", адвокат Татьяна Даниленко отметила, что перспектива оплаты штрафов пешеходами должна быть стимулирующим фактором для уменьшения количества нарушений с их стороны. Но в то же время эксперт не уверена, что данный механизм привлечения к ответственности пешеходов наберет широкий размах.

Даниленко поясняет, что поскольку нарушителю-пешеходу предупреждением обойтись уже не удастся, полицейский должен составить постановление по делу об админправонарушении на месте.

При этом правоохранитель сможет потребовать показать документы, удостоверяющие личность, если есть достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение.

Но в случае, если у нарушителя не окажется при себе документов, полицейскому нужно будет потратить немало времени, чтобы установить его личность. Так, с целью составления протокола или вынесения постановления о привлечении лица к админответственности нарушителя могут отвезти в отделение полиции.

"Чтобы установить личность нарушителей, работники полиции должны приложить много усилий и времени, поэтому, скорее всего, это будут единичные случаи", — сообщила юрист, добавив, что новых механизмов привлечения к административной ответственности пешеходов не предусмотрели.

Напомним, в ноябре в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов. В частности они обязывают пешеходов использовать светоотражающие элементы в одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также инструкторов по вождению, водителей и пассажиров такси пристегиваться во время движения.

Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков. При этом велосипедистам разрешили движение полосой для городского пассажирского транспорта.