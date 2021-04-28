Происшествия 50 минут назад

Фестиваль искусств Burning Man снова отменили из-за пандемии коронавируса

При этом организаторы планируют провести ряд онлайн-мероприятий

Фото: journal.burningman.org Фото: journal.burningman.org
Фото: journal.burningman.org

Фестиваль искусств Burning Man не будет проводиться в 2021 году.

Его организаторы объяснили такое решение пандемией коронавируса.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что мероприятие также не проводилось в 2020 году.

"Хотя здесь, в США, мы можем ощущать, что тяжесть уходит и что есть свет в конце тоннеля, мы все еще в периоде пандемии, неопределенности, которые нужно решить, но невозможно решить за то время, что у нас есть. Мы решили нацелиться на Black Rock City 2022", — говорится в заявлении.

При этом организаторы планируют провести ряд онлайн-мероприятий. Они предложили участникам самим посетить пустыню, где проходит фестиваль, но соблюдать при этом меры предосторожности.

В то же время организаторы призвали не посещать место в обычные дни проведения фестиваля.

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Известно, что Burning Man проводится с 1986 года, обычно в конце августа-начале сентября. Традиционно в конце фестиваля его участники сжигают большую деревянную фигуру в форме человека.

Ранее сообщалось, что организаторы фестивалей не собираются их отменять в 2021 году.

В частности, Delo.ua поговорило с крупнейшими билетными операторами и организаторами концертов, и рассказывало, какие риски они считают самыми серьезными и в каком формате будут проходить фестивали в Украине в нынешнем году.

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