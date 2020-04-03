Фонд гарантирования окончательно "похоронил" банк сына Пшонки

27 марта 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращения деятельности ПАО БГ Банк как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

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В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "БГ Банк" получено 270,85 млн грн, что составляет 97,3% от общей гарантированной суммы.

Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными.

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Таким образом, полномочия ФГВФЛ как ликвидатора ПАО БГ Банк прекращены.

Как известно, "БГ Банк" связывают с сыном бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки Артемом.

На момент вывода из "БГ Банка" $4,7 млн в банке находилась куратор НБУ Валентина Дыка. Вскоре после этой сделки она уволилась.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов обнаружил манипуляции с ликвидными активами БГ Банка незадолго до отнесения его к категории неплатежеспособных.