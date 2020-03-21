Фонд гарантирования решил раздать имущество обанкротившегося банка Клименко

16 марта исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВЛ) приняла решение о передаче кредиторам остаточного имущества (активов) акционерам ОАО "Банк Юнисон" в размерах частиц, которые им принадлежат.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, решение принято на основании полученных от акционеров банка заявлений о намерении получить имущество финучреждения.

Подписание договоров (актов) о передаче остаточного имущества в общую долевую собственность акционеров, которые изъявили намерение получить такое имущество, будет осуществлять уполномоченное лицо ФГВФЛ.

Напомним, что 28 апреля 2016 года НБУ отнес банк "Юнисон" в категорию неплатежеспособных, как отмечалось — через непрозрачную структуру собственности.

На момент принятия этого решения акционерами финучреждения были 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала банка.

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2 августа 2016 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность отнесения банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности. Решение суда вступило в законную силу с момента его провозглашения.

По данным ФГВФЛ, на 1 января 2019 года вкладчикам банка "Юнисон" в рамках гарантийной суммы были выплачены компенсации на 118,5 млн грн (99,6% запланированных выплат).

Банк "Юнисон" связывают с семьей экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко.

В августе 2018 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по 30 подозреваемым — фигурантам в схеме Клименко, обвинительные приговоры вынесены в отношении двух экс-чиновников.

В октябре 2018 года суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении самого Клименко. Обвинительный акт в этом уголовном производстве был направлен в суд для рассмотрения по существу 14 марта 2019 года.

18 июня 2018 года НБУ по предложению ФГВФЛ принял решение о ликвидации банка "Юнисон".

11 марта 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и отменил постановление суда, которым было запрещено должностным лицам ФГВФЛ принимать решения или совершать любые действия по ликвидации банка "Юнисон".

В августе 2019 года Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, подозреваемому в махинациях с возмещением НДС и завладении средствами государственного бюджета на общую сумму 3,1 млрд грн.