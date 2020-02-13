Беглому экс-главе Миндоходов Клименко предложили забрать имущество банка "Юнисон"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил удовлетворение акцептованных требований кредиторов ПАО "Банк "Юнисон", а оставшееся имущество банка может быть возвращено его владельцам.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, после удовлетворения требований всех кредиторов банка "Юнисон" осталось нереализованное имущество: 408 кредитов, по которым есть задолженность, дебиторская задолженность, 98 единиц компьютерной техники, 15 транспортных средств, мебель, инвентарь, банки векселей и чековых книжек.

В Фонде отмечают, что акционеры банка имеют право на получение остаточного имущества (активов) и не позднее 30 дней с даты размещения этого сообщения на сайте ликвидируемого банка, должны направить заявление о намерении получить указанное имущество или об отказе от его получения.

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Напомним, что 28 апреля 2016 года НБУ отнес банк "Юнисон" в категорию неплатежеспособных, как отмечалось — через непрозрачную структуру собственности.

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На момент принятия этого решения акционерами финучреждения было 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала банка.

2 августа 2016 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность отнесения банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности. Решение суда вступило в законную силу с момента его провозглашения.

18 июня 2018 года НБУ, по предложению ФГВФЛ, принял решение о ликвидации банка "Юнисон".

11 марта 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и отменил постановление суда, которым было запрещено должностным лицам ФГВФЛ принимать решения или совершать любые действия по ликвидации банка "Юнисон".

По данным ФГВФЛ, на 1 января 2019 года, вкладчикам банка "Юнисон" в рамках гарантийной суммы были выплачены компенсации на 118,5 млн грн (99,6% запланированных выплат).

Банк "Юнисон" связывают с семьей экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко.

В августе 2018 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по 30 подозреваемым — фигурантам в схеме Клименко, обвинительные приговоры вынесены в отношении двух экс-чиновников.

В октябре 2018 года суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении самого Клименко. Обвинительный акт в этом уголовном производстве был направлен в суд для рассмотрения по существу 14 марта 2019 года.

Как сообщалось, в августе 2017 года прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тысячу арестованных полувагонов Клименко. Тогда сообщалось, что беглый министр доходов и сборов продолжал зарабатывать в Украине на парке грузовых полувагонов.

В феврале 2018 года в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) сетовали на то, что компания-управитель уже третий месяц не может принять недвижимость Клименко в "Гулливере" под свое управление. По словам главы АРМА Антона Янчука, в связи с этим делом работникам агентства и компании управителя еще с осени 2017 года продолжают поступать угрозы.

В августе 2019 года Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, подозреваемому в махинациях с возмещением НДС и завладении средствами государственного бюджета на общую сумму 3,1 млрд грн.