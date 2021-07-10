Фонд гарантирования выиграл суд по банку "Михайловский"

Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительным договор факторинга, который был заключен между банком "Михайловский" накануне признания его неплатежеспособным, с финансовой компанией "Плеяда".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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По информации ФГВФЛ, после заключения этого договора Плеяда "уступила" права требования по этим кредитам другой финкомпании "Фагор".

Фонд гарантирования вкладов отнес эти договоры факторинга в категории недействительных, так как признал цену продажи активов заниженной.

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Апелляционная жалоба была подана ООО "Диджей Финанс" — компанией, которая приобрела права требования по кредитным договорам банка "Михайловский" на открытом аукционе ФГВФЛ и имеет все правовые основания для взыскания средств с заемщиков банка.

Фонд гарантирования вкладов выступил третьей стороной в судебном процессе на стороне истца.

Решение суда вступило в законную силу 1 июля 2021 года.

Напомним, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

За несколько дней до этого между банком и ФК "Плеяда" был заключен договор факторинга, по которому кредитный портфель банка стоимостью более 682 млн грн был переуступлен этой финансовой компании по значительно более низкой цене.

3 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отказал в требованиях ПАО "Банк Михайловский" к ООО "ФК "Плеяда" и ООО "ФК "Фагор" о признании недействительными договоров факторинга и возвращение прав требований по кредитным договорам.

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В марте 2019 года Большая палата Верховного Суда Украины окончательно отказала финансовой компании "Плеяда" в обжаловании решения Фонда гарантирования вкладов физических лиц о признании недействительным договора о покупке кредитов банка "Михайловский" (Киев) накануне его банкротства.

Как известно, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

За несколько дней до этого между банком и ФК "Плеяда" был заключен договор факторинга, по которому кредитный портфель банка стоимостью более 682 млн грн был переуступлен этой финансовой компании по более низкой цене.

"Плеяда", в свою очередь, переуступила права требования по этим кредитам финансовой компании "Фагор", безосновательно пытаясь обязать заемщиков указанного банка возвращать кредиты этой финансовой компании.

В 2017 году Фонд гарантирования вкладов начал реструктуризацию задолженности физлиц-заемщиков банка "Михайловский".