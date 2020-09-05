Экономика 1 час назад

Фонд госимущества выбрал советника по приватизации завода "Большевик"

Победителем конкурса стало ООО "КПМГ-Украина", второе место заняло ООО "Аудиторская компания "КРОУ Украина"

Фото: пресс-служба ФГИУ Фото: пресс-служба ФГИУ
Фото: пресс-служба ФГИУ

3 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору советника в процессе приватизации объекта государственной собственности АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик").

Как сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), комиссия рассмотрела заявки трех участников, допущенных ко второму этапу конкурса, и определила победителя.

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По информации ФГИУ, им стало ООО "КПМГ-Украина", второе место заняло ООО "Аудиторская компания "КРОУ Украина".

Принимая решение конкурсная комиссия руководствовалась такими основными критериями, как:

– наличие опыта у претендента в исполнении аналогичных задач;

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– наличие у претендента представительства и возможности привлечения других консультантов;

– уровень компетентности (квалификация, опыт, знания и навыки);

– эффективность предложенной претендентом методики подготовки к продаже, стратегии продаж, уровень материально-технического обеспечения и организации процесса;

– предложенные претендентом сроки подготовки к продаже и продажи объекта приватизации.

В Фонде госимущества отмечают, что привлечение советника позволит провести подготовку к приватизации пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" с учетом международных стандартов, презентацию общества широкому кругу потенциальных инвесторов в Украине и за ее пределами, а также будет способствовать прозрачной приватизации акций общества по рыночной цене.

Напомним, в июле конкурсная комиссия по отбору советника АО ПКМЗ (завод "Большевик") на своем заседании приняла ряд решений, целью которых является обеспечение успешного процесса приватизации этого актива.

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