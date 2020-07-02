Политика и экономика 1 час назад

Франция пригласила украинских экспертов расшифровать "черные ящики" МАУ — замглавы МИД

Бортовой самописец сбитого самолета должен прибыть в Лион 20 июля 2020 года

Фото: "5 Канал" Фото: "5 Канал"
Фото: "5 Канал"

Французские власти пригласили украинских экспертов к участию в расшифровке данных "черных ящиков" самолета компании МАУ, который потерпел катастрофу в Иране в начале 2020 года. Об этом рассказал заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.

"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке черных ящиков РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля 2020 года", — написал он.

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Чиновник подчеркнул, что задача нашей страны — обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752. "Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойным компенсациям семьям погибших", — написал замминистра.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 176 человек.

Среди погибших были 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера. Однако официальный Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за авиакатастрофу.

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Ранее же в правительстве Ирана заявили, что передали бортовой самописец сбитого самолета во Францию.

Там отметили, что ящик сильно поврежден, поэтому восстановить данные из него можно только "с помощью сложной технологии". В то же время в Иране не смогли купить такое оборудование из-за санкций США.

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