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ГБР расследует незаконный вылов рыбы в заповеднике со стороны госинспектора

Инспектор по охране природно-заповедного фонда незаконно ловил рыбу с помощью электроудочки и рыболовных сетей

ГБР расследует незаконный вылов рыбы в заповеднике со стороны госинспектора ГБР расследует незаконный вылов рыбы в заповеднике со стороны госинспектора
Каневский природный заповедник. Фото: из открытых источников

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили инспектора по охране природно-заповедного фонда Каневского природного заповедника УНЦ "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на незаконном вылове рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).

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По предварительной информации, инспектор вместе с еще одним гражданином незаконно ловили рыбу с помощью электроудочки и рыболовных сетей в урочище Змеиные острова Каневского природного заповедника.

"Предварительно подсчитали незаконного вылова рыбы на, примерно, 20 тысяч грн. Рыбу изъяли следователи вместе с орудием для отлова, автоприцепом и 2 лодками", — говорится в сообщении.

Уголовное производство правоохранители открыли по статье "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" Уголовного кодекса.

В случае доказательства вины чиновнику грозит штраф, ограничение свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

На данный момент решается вопрос о сообщении инспектору о подозрении.

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Согласно закону Украины "О природно-заповедном фонде Украины", служба государственной охраны природно-заповедного фонда имеет статус правоохранительного органа и призвана охранять территории объектов природно-заповедного фонда.

Как известно, Каневский природный заповедник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — природный заповедник в Украине, расположенный в пределах Черкасской области, недалеко от города Канева, на правом берегу и пойменных островах Днепра.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области браконьер обстрелял рыбинспекторов.

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