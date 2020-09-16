ГБР выдвинуло свою версию оккупации Крыма и развала украинской армии (ВИДЕО)

Государственное бюро расследований (ГБР) установило "истинные причины" и условия, способствовавшие развалу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и аннексии Крымского полуострова.

"По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу ВСУ и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.

ГБР назвало ключевых виновников аннексии АР Крым:

Владимир Замана — начальник Генерального штаба ВСУ в период с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года;

Дмитрий Саламатин — министр обороны Украины 8 февраля 2012 года по 24 декабря 2012 года. До назначения министром — генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром".

Павел Лебедев — министр обороны Украины с декабря 2012 года по 27 февраля 2014;

Виктор Янукович — президент Украины с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014 года.

Следователи ГБР выделили основные пять эпизодов совершения преступлений, которые стали причиной оккупации Крымского полуострова:

– сокращение ВСУ (в течение 2012-2013 гг. предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тысяч до 162 тысячи военнослужащих);

– подрыв состояния мобилизационной готовности (в 2013 году сократили половину от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. Был уничтожен учет военной техники);

– уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма (управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага).

– незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов (проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны. Это помешало ВСУ сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины).

– непринятие мер по реагированию на внешние угрозы (несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 — начале 2014 годов не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведение масштабных военных учений на территории Крыма).

"Последствия такой деятельности — существенное снижение уровня боеспособности ВСУ, их неспособность выполнить конституционные задачи по обороне Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, что, в свою очередь, создало условия для военной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь 21.03.2014 года, а также способствовало военной оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей Украины", — резюмировали в ГБР.

На сегодняшний день ведомство продолжает свое расследование.

Напомним, в конце июля Министерство иностранных дел России заявило, что вернуло Украине без рассмотрения ноту протеста о проведении "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.