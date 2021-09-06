Политика 60 минут назад

Гибель мэра Кривого Рога: МВД склоняется к версии о самоубийстве из-за аудита горбюджета

"Проводился ряд масштабных проверок, были обнаружены серьезные злоупотребления. Ответственность мог понести мэр"

Константин Павлов. Фото: Криворожский горсовет Константин Павлов. Фото: Криворожский горсовет
Константин Павлов. Фото: Криворожский горсовет

Министр внутренних дел Монастырский заявил, что следствие по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова склоняется к версии о его самоубийстве, и связал это с серьезными злоупотреблениями, выявленными перед этим в рамках аудита городского бюджета. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава МВД при этом заверил, что, несмотря на свойственную таким происшествиям политизацию, давление на следствие на сегодняшний день не оказывается, и информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст уже в ближайшее время.

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"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были обнаружены серьезные злоупотребления. Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае — мэр", — заявил Монастырский.

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Напомним, что 15 августа Павлов был обнаружен застреленным в своем доме в селе Вольное Криворожского района. На опубликованных в интернете снимках с места происшествия видно, что погибший лежал на пороге дома при открытых дверях.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", руководителем городской организации которой был Павлов, заявили, что тот был "предательски убит", а убийство воспринимают как "очередной террористический акт против партии", осуществленный "палачами, действующими в интересах власти Зеленского".

Отметим, что Павлов стал мэром Кривого Рога на выборах 2020 года необычным образом: в первом туре он занял третье место с 9,15% голосов, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу и кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Шевчику. Однако Вилкул после этого объявил, что снимает свою кандидатуру по состоянию здоровья в пользу Павлова. В итоге во втором туре участвовали кандидаты, занявшие второе и третье места, и Павлов победил, набрав почти 57% голосов.

Вилкул же, избранный депутатом горсовета от своей партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива", после гибели преемника, несмотря на прежние заявления, снова возглавил город в статусе секретаря горсовета, исполняющего обязанности городского головы. Новые выборы мэра пока не назначались.

По поводу причин смерти Павлова в днепропетровской полиции ранее заявляли о возможном доведении его до самоубийства. В целом правоохранители рассматривают три версии произошедшего: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

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