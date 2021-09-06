Гибель мэра Кривого Рога: МВД склоняется к версии о самоубийстве из-за аудита горбюджета

Министр внутренних дел Монастырский заявил, что следствие по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова склоняется к версии о его самоубийстве, и связал это с серьезными злоупотреблениями, выявленными перед этим в рамках аудита городского бюджета. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава МВД при этом заверил, что, несмотря на свойственную таким происшествиям политизацию, давление на следствие на сегодняшний день не оказывается, и информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст уже в ближайшее время.

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"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были обнаружены серьезные злоупотребления. Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае — мэр", — заявил Монастырский.

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Напомним, что 15 августа Павлов был обнаружен застреленным в своем доме в селе Вольное Криворожского района. На опубликованных в интернете снимках с места происшествия видно, что погибший лежал на пороге дома при открытых дверях.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", руководителем городской организации которой был Павлов, заявили, что тот был "предательски убит", а убийство воспринимают как "очередной террористический акт против партии", осуществленный "палачами, действующими в интересах власти Зеленского".