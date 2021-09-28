Главу Государственной миграционной службы подозревают в хищении бюджетных денег

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 22 сентября провели обыски в служебном кабинете главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка и его заместителей.

Как сообщает УНН, обыски проходили в рамках расследования дела о хищении денег, выделенных на ремонт офиса службы, расположенного улице Павловская, 29.

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В ходе расследования детективы выяснили, что при выполнении строительных и ремонтных работ систематически завышалась сметная стоимость,

При этом сами работы выполнялись связанными с руководителем ГМСУ компаниями.

В НАБУ пока не комментируют проведение обысков у председателя ГМС Максима Соколюка и его заместителей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и Службы безопасности Украины 17 августа провели обыски в рамках расследования хищения средств, выделенных на капитальный ремонт асфальта придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе Киева.

Напомним, что в Киеве не прекращаются обыски правоохранителей, расследующих множество дел о коррупции и неуплате налогов практически во всех коммунальных структурах столицы. К примеру, должностных лиц "Киевтеплоэнерго" заподозрили в воровстве миллионов на ремонте теплосетей, "Киевпастранса" — на реконструкции скоростного трамвая на Троещине, а "Киевводфонда" — на ремонте туалетов.