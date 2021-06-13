Госчиновники помогали браконьерам зарабатывать в месяц до 1 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция Киевской области разоблачила группу браконьеров, которые работали при содействии чиновника Государственного агентства рыбного хозяйства

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, в состав группировки входили 10 человек в возрасте от 30 до 69 лет. Злоумышленники занимались выловом рыбы в Вышгородском районе и в акватории острова Большой.

Рыбу мужчины поставляли в супермаркеты и торговые дома, работающие на территории столичного региона. Месячный доход браконьеров составлял около 1 млн грн.

По информации правоохранителей, организатором группировки был 47-летний ранее не судимый киевлянин. Ему помогали сообщники 47 и 52 лет, которые непосредственно ловили рыбу. Распространяли рыбу по местам сбыта пять скупщиков в возрасте от 43 до 69 лет.

"Преступной деятельности группы способствовали 30-ти и 37-летний должностные лица управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области, которые предупреждали о возможных проверки и способствовали беспрепятственной незаконной деятельности группировки", — заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Злоумышленники построили специальные замаскированные базы с доступом к воде. Рыбу мужчины вылавливали преимущественно в ночное время.

Правоохранители провели 16 обысков по месту жительства и по "рабочим" адресам браконьеров и изъяли в качестве вещественных доказательств четыре лодки, 44 сетки, 5 мешков рыболовных принадлежностей, устройство для отстрела резиновых пуль, электроудочку, мобильные телефоны, ноутбуки, наличные.

Кроме того, правоохранители изъяли накладные на поставку рыбы в известных сетей супермаркетов. Полиция будет исследовать характер взаимодействия данных предприятий с фигурантами дела.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 249 ("Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Решается вопрос о сообщении подозрения задержанным. Мера пресечения изберет суд.

Напомним, в 2020 году рыбоохранные патрули провели 14 тысяч 300 рыбоохранных рейдов, в ходе которых было выявлено 46 тысяч 741 нарушение, из них — почти треть (30%) являются грубыми (13 тысяч 835).

При этом, за 11 месяцев 2019 года рыбоохранные патрули осуществили 12 тысяч 912 рыбоохранных рейдов, в ходе которых выявлено 439 тысяч 556 нарушений.