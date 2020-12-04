Госэкоинспекция взялась за продажу новогодних елок

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) начала природоохранную акцию "Новогодняя елка-2021", в ходе которой усилит контроль за легальной реализацией елок совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления.

Как заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, такие меры позволят активизировать природоохранный контроль и обеспечить легальную и прозрачную подготовку новогодних елок для продажи.

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В рамках этого мероприятия Госэкоинспекция уже подготовлены и направлены следующие поручения:

– областным государственным администрациям и Киевской городской государственной администрации — предупредить лесохозяйственные предприятия о неуклонном выполнении ими законодательных требований в части охраны леса и проведения мер по противодействию вырубкам;

– Национальной полиции Украины — усилить меры контроля за местами торговли и хранения хвойных насаждений;

– территориальным подразделениям ГЭИ — сформировать план профилактических и разъяснительных мероприятий для населения и согласовать его с органами местного самоуправления и Нацполицией.

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В ведомстве отмечают, что в предновогодний период увеличиваются объемы незаконной вырубки елок для продажи, и ежегодно ее масштабы растут.

"В предновогоднюю пору с 28 ноября 2019 года по 16 января 2020 года ГЭИ насчитала 695,9 тысяч грн убытков. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 — 2019 годов. Штрафы достигли 45,6 тысяч грн, что вдвое превышает показатель предыдущего года", — подчеркнул Малеваный.

Ранее в Гослесагентстве заявили, что отечественные предприятия лесного хозяйства планируют заготовить и реализовать накануне Нового года 500 тысяч новогодних елок.