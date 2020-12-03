Происшествия 30 минут назад

Власти Львова намерены отказаться от традиционной рождественской ярмарки

Во Львове уже планируют придерживаться ограничений карантина на Новый год и Рождество

Рождественская ярмарка во Львове. Фото: afisha.lviv.ua Рождественская ярмарка во Львове. Фото: afisha.lviv.ua
Рождественская ярмарка во Львове. Фото: afisha.lviv.ua

Проведение традиционной рождественской ярмарки в центре Львова может не состоятся.

При этом все остальные празднования в городе пройдут с соблюдением карантинных ограничений, заявил на брифинге заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, сообщает Zaxid.net.

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Указано, что праздничную елку — высотой 18 м — начнут устанавливать 13 декабря возле Оперного театра, а подсветят накануне Святого Николая.

"Мы планируем, что город откажется от масштабных событий — так, как это было традиционно, когда не было коронавируса", — отметил Москаленко.

При этом власти обещают "передать дух Рождества" небольшими праздничными локациями.

Напомним, 30 ноября городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что на время новогодних и рождественских праздников "никакие запреты действовать не будут", поскольку в городе "своя особая атмосфера" в этот период.

"Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда есть особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", — заявил мэр.

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Сейчас власти обсуждают возможность введения полного локдауна. По информации СМИ, один из сценариев предусматривает введение жестких ограничений как раз на Новый год. Однако, вероятнее всего, карантин охватит январь, чтобы не сильно ударить по кошелькам малого и среднего бизнеса.

Ранее в Украине отказались продолжать карантин выходного дня.

На данный момент сейчас вся страна переступила порог "оранжевой" зоны.

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