Госпродпотребслужба запретила купаться на пляжах Одессы из-за угрозы инфекций

Управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания на пляжах Одессы из-за опасности заболевания инфекциями.

Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает местное издание "048".

Указано, что из-за ливней, которые прошли в Одессе 12-13 июня 2021 года, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. В связи с этим есть опасность заболевания инфекциями, передающимися через воду.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и для профилактики заболеваний, передающихся водным путем", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что водным путем могут передаваться холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), бруцеллез, сальмонеллез и другие.

Известно, что в Киеве официально пляжный сезон еще не стартовал, поскольку температура в Днепре сейчас менее 17 градусов. Следовательно, сезон начнется, когда температура воды станет +17 и выше.

Читайте также: Египет заманивает украинских фрилансеров солидными скидками на проживание

Как рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, сейчас уже 14 коммунальных пляжей готовы к принятию отдыхающих. На них оборудованы раздевалки, пункты спасателей, общественные уборные. Также в КГГА определили 18 зон отдыха у воды, но пока без купания из-за низкой температуры воды.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi, владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Как сообщалось, одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня 2020 года закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего танкера.

10 сентября 2020 года судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года, забрали с пляжа.