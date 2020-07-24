Государственную фискальную службу ликвидируют до конца 2020 года — Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует ликвидировать Государственную фискальную службу до конца 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает "Громадське".

По его словам, устранение ГФС фактически является условием для выделения второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

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"До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 10 июня 2020 года Совет директоров МВФ согласовал новую кредитную программу Stand-by для Украины размером 5 миллиардов долларов и сроком на 1,5 года. Деньги в рамках новой программы между Международным валютным фондом и Украиной собираются перечислить четырьмя траншами — их все направят в бюджет.

Главные условия получения помощи — Украина должна отказаться от спецобязательств, в рамках которых устанавливают граничный тариф на газ, упростить процедуру смены поставщика газа, внести в закон о банках правки, которые касаются требований к капиталу, а также вернуть наблюдательному совету НАК право назначать главу набсовета без каких-либо условий со стороны Кабмина.

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В меморандуме Украина также берет на себя обязательство завершить реформу налоговой и таможенной служб. Кроме того, до конца года необходимо создать инструменты для запуска второго уровня накопительной реформы, а в медицинской реформе должен быть сохранен принцип "деньги идут за пациентом"

Первый транш МВФ составил 2,1 миллиарда долларов — это на 200 миллионов долларов больше, чем ожидалось ранее. Его уже полностью перечислили 12 июня 2020 года. При этом деньги поступали в Украину не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда в разных валютах.

После его выделения запланированы четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также по итогам июня 2021-го. Завершены эти пересмотры будут соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года, а также 15 мая и 15 октября 2021 года.