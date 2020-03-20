Гривня за неделю подешевела больше чем на гривню

Спрос на иностранную валюту — доллары и евро — на украинском рынке продолжает расти. Причиной в НБУ видят ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) через коронавирус. "Гривня слабеет в первую очередь из-за психологического фактора и панические настроения", — говорят там.

Чрезмерные колебания курса на межбанковском валютном рынке НБУ уже традиционно сглаживает тем, что продает доллары. 19 марта участники межбанка купили в регулятора 200 млн долларов.

Помочь решить проблему нехватки наличной иностранной валюты на рынке, которая также провоцирует рост курсов доллара и евро, должно насыщение рынка этой самой наличкой. 19 марта НБУ обменял безналичные евро банков на наличные в объеме 35 млн евро.

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"Такие операции мы будем проводить и в дальнейшем. Пока — с евро. Но мы уже ждем большую партию валютной наличности в долларах США. Поэтому в ближайшее время подкрепим банковские кассы и американской валютой. Проблем с обменом своей безналичной валюты на наличную у банков не будет", — отмечают в НБУ.

По данным регулятора, сумма безналичных ликвидных средств украинских банков на сегодня составляет почти 9 млрд долларов.

Такая поддержка Нацбанка Украины, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина позволяет гривне удерживать позиции. "Вероятно, в ближайшее время национальная валюта попытается закрепиться на отметке 28 грн за доллар", — говорит он.

Аналитик отмечает, что помимо введенных в Украине карантинных мер, вызванных коронавирусом, которые оказывают масштабное давление на экономическую активность — налоговые и другие преференции также бьют по бюджету — давление на гривну оказывает и сложная ситуация на мировом финансовом рынке. "Накануне, большинство валют продолжили падать против доллара США. Евро упало против доллара до 1,07 — минимумов с апреля 2017 года. Британский фунт обвалился на минимальные отметки за последние 35 лет. На фоне падения цен на нефть подешевели валюты сырьевых стран, РФ, Казахстана. Таким образом, для украинской продукции на внешних рынках значительно растет конкуренция", — говорит Андрей Шевчишин.

В пятницу, 20 марта 2020 года НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару больше, чем на 53 копейки — с 27,2685 грн/доллар (по состоянию на четверг) до 27,8025 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с четвергом, вырос в цене по отношению к гривне почти на 30 копеек — с 29,7936 грн/евро до 30,0934 грн/евро.

Отметим, в первый банковский день этой недели курс доллара был 26,089 грн/доллар, евро — 28,9901 грн/евро. Таким образом, за неделю официальный доллар подорожал на 1 грн 71 копейку, евро — на 1 грн 10 копеек.

Официальный курс валют на 20 марта:

✅ 1 доллар США — 27,8025 грн;

✅ 1 евро — 30,0934 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,5388 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,319 грн.

На межбанковском валютном рынке 20 марта НБУ с самого утра продал 150 млн долларов по 27,99 грн/доллар, что существенно сбило нарастающий там ажиотаж.

20 марта межбанк открылся в диапазоне 27,99/28,04 за доллар. В четверг, 19 марта, он закрылся в диапазоне 27,81/27,88 грн/доллар. Таким образом, со вчерашнего дня доллар в покупке подорожал на 18 копеек, в продаже — на 6 копеек.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 25 копеек, в продаже — на 22 копейки. 19 марта торги по евро закрылись в диапазоне 30,00/30,08 грн за евро. 20 марта стартовали на уровне — 30,25 / 30,30грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 27,90- 28,25 грн/доллар, по евро — 29,964- 30,397 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,95 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,20 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс на наличном рынке был 27,90/28,24 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 5 копеек, в продаже — подешевел на 4 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 20 марта на наличном рынке составил 29,60/30,20 грн/евро. 19 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 29,60 грн/евро, продавали — 30,35 грн/евро. Таким образом, курс евро в покупке со вчерашнего дня не изменился, в продаже европейская валюта подешевела на 15 копеек.

Напомним, в первый банковский день этой недели курс доллара на наличном рынке был 26,75/27,00 грн/доллар, евро — 29,40/ 29,73 грн/евро. Таким образом, за неделю наличный доллар в покупке подорожал на 1 гривню 20 копеек, в продаже — на 1 гривню 20 копеек, евро в покупке подорожал на 20 копеек, в продаже — на 47 копеек.

Отметим, за прошлую неделю наличный доллар в покупке подорожал на 1 гривню, в продаже — на 85 копеек, евро — на 80 копеек в покупке и на 70 копеек в продаже.