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Игрок сборной Украины по баскетболу заболел коронавирусом

Вячеслава Бобров считает, что заразился, когда возвращался домой из Испании

Игрок сборной Украины по баскетболу заболел коронавирусом Игрок сборной Украины по баскетболу заболел коронавирусом
Вячеслав Бобров. Фото: fiba.basketball

У баскетболиста сборной Украины и испанской "Фуэнлабрады" Вячеслава Боброва диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram.

"Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус. Сейчас я еще нахожусь в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще и односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезней, так как это может произойти с каждым", — написан он в соцсети.

Кратко и по делу в Telegram

При этом Бобров выразил предположение, что заболел, когда возвращался домой из Испании.

"Очень много людей в аэропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета", — сказал баскетболист.

"На второй день, почти ночью, у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницы у меня снова вернулась температура 38,4. Меня привезли в Александровскую больницу в центре города", — добавил Бобров.

Он также рассказал, что на третий день в больнице ему начали колоть антибиотики.

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"Плюс моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех. Поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты. В понедельник, на этой неделе, у меня взяли еще 2 теста. Когда наконец-то пришел результат очередного теста, то он показал, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус. Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь мне остается ждать, когда я перестану быть носителем и смогу вернуться домой", — резюмировал спортсмен.

Известно, что с началом карантина в Испании баскетбольный клуб "Фуэнлабрада" отпустил своих игроков домой, поэтому Бобров вернулся в Украину.

Напомним, по данным замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, по состоянию на утро 27 марта в Украине насчитывается уже более двухсот человек, заболевших коронавирусом.

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