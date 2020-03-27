Игрок сборной Украины по баскетболу заболел коронавирусом

У баскетболиста сборной Украины и испанской "Фуэнлабрады" Вячеслава Боброва диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram.

"Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус. Сейчас я еще нахожусь в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще и односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезней, так как это может произойти с каждым", — написан он в соцсети.

При этом Бобров выразил предположение, что заболел, когда возвращался домой из Испании.

"Очень много людей в аэропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета", — сказал баскетболист.

"На второй день, почти ночью, у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницы у меня снова вернулась температура 38,4. Меня привезли в Александровскую больницу в центре города", — добавил Бобров.

Он также рассказал, что на третий день в больнице ему начали колоть антибиотики.

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"Плюс моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех. Поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты. В понедельник, на этой неделе, у меня взяли еще 2 теста. Когда наконец-то пришел результат очередного теста, то он показал, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус. Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь мне остается ждать, когда я перестану быть носителем и смогу вернуться домой", — резюмировал спортсмен.

Известно, что с началом карантина в Испании баскетбольный клуб "Фуэнлабрада" отпустил своих игроков домой, поэтому Бобров вернулся в Украину.

Напомним, по данным замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, по состоянию на утро 27 марта в Украине насчитывается уже более двухсот человек, заболевших коронавирусом.