Фондовый рынок 6 минут назад

Индекс Dow Jones показал рекордный за всю историю рост

Укрепление произошло на фоне ожиданий инвесторами принятия пакета мер по поддержке экономики правительством США

Индекс Dow Jones показал рекордный за всю историю рост Индекс Dow Jones показал рекордный за всю историю рост
Фото: CNN

Вчера, 24 марта, промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 11% во время торгов. Это стало рекордным для индекса ростом внутри дня с 1933 года, передает The Wall Street Journal.

К закрытию торгов Dow Jones вырос на 11,37%, остановившись на отметке 20704,91.

Также в плюсе закрылись и другие американские индексы: S&P 500 вырос на 9,38% до уровня 2447,33, Nasdaq — до отметки 7417,86, прибавив 8,12%.

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В издании отмечают, что укрепление индексов произошло на фоне ожиданий новых мер правительства США по поддержке экономики.

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Так, во время ночных переговоров министр финансов Стивен Мнучин и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявили о том, что достигли согласия по заключению этой сделки.

По информации издания, власти в скором времени должны согласовать пакет мер, на реализацию которого планируется выделить $2 трлн.

В частности, к настоящему времени решены вопросы, связанные с кредитами для промышленности в размере $500 млрд, а также со страхованием по безработице, однако, узкий круг вопросов все еще требует согласования.

Напомним, вчера, 24 марта, основные американские фондовые индексы демонстрировали рост в пределах 7 — 8%.

 

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