Индекс Dow Jones показал рекордный за всю историю рост

Вчера, 24 марта, промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 11% во время торгов. Это стало рекордным для индекса ростом внутри дня с 1933 года, передает The Wall Street Journal.

К закрытию торгов Dow Jones вырос на 11,37%, остановившись на отметке 20704,91.

Также в плюсе закрылись и другие американские индексы: S&P 500 вырос на 9,38% до уровня 2447,33, Nasdaq — до отметки 7417,86, прибавив 8,12%.

В издании отмечают, что укрепление индексов произошло на фоне ожиданий новых мер правительства США по поддержке экономики.

Так, во время ночных переговоров министр финансов Стивен Мнучин и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявили о том, что достигли согласия по заключению этой сделки.

По информации издания, власти в скором времени должны согласовать пакет мер, на реализацию которого планируется выделить $2 трлн.

В частности, к настоящему времени решены вопросы, связанные с кредитами для промышленности в размере $500 млрд, а также со страхованием по безработице, однако, узкий круг вопросов все еще требует согласования.

Напомним, вчера, 24 марта, основные американские фондовые индексы демонстрировали рост в пределах 7 — 8%.