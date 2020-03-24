Фондовые индексы США взлетели на 7 — 8%

Сегодня, 24 марта, основные американские фондовые индексы растут на 7 — 8%. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает "Коммерсант".

Издание напоминает, что накануне Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о запуске беспрецедентных мер поддержки экономики страны.

По состоянию на 16:20 по киевскому времени, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 8,3%, до 20084,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,55%, до 2384,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 6,6%, до 2385,80 пункта.

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Напомним, из-за сложившейся пандемии вируса COVID-19 и обвала цен на нефть экономической ситуации ФРС отказалась от ограничений на объемы выкупа активов для поддержания стабильности на финансовых рынках.

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Также регулятор сообщил о запуске нескольких программ на $300 млрд для поддержки кредитования, задействовав, таким образом, весь набор доступных монетарным властям инструментов.

Напомним, вчера, 23 марта, фьючерсы на золото с поставкой в апреле увеличились на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3.

Рост цен на золото и ослабление доллара произошли на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что центробанк США не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется.