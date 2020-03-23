Курс валют: гривня мечется между ростом и падением

Усилия НБУ — принятые регулятором меры, направленные на поддержание банковской системы в период действия ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса в стране, продажа значительных объемов иностранной валюты (2,1 млрд долларов с начала марта) на межбанковском валютном рынке и насыщение рынка наличной иностранной валютой — дали свои "плоды": в конце прошлой недели гривня начала укрепляться и на наличном рынке и на межбанке.

В пятницу, 20 марта, под закрытие торгов на межбанковском валютном рынке НБУ даже смог выкупить 50 млн долларов по курсу 27,5 грн/доллар. С самого утра в пятницу регулятор продал 150 млн долларов по курсу 27,99 грн/доллар, что смогло существенно сбить нарастающий там ажиотаж.

Очевидно, НБУ выйдет торговать на межбанковский рынок и сегодня для того, чтобы остановить падение курса гривни, которое наблюдается уже с самого утра.

В понедельник, 23 марта 2020 года НБУ укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару больше, чем на 6 копеек — с 27,8025 грн/доллар (по состоянию на пятницу) до 27,7386 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с пятницей, снизился в цене по отношению к гривне почти на 46 копеек — с 30,0934 грн/евро до 29,6359 грн/евро.

Отметим, за прошлую неделю официальный доллар подорожал на 1 гривню 71 копейку, евро — на 1 гривню 10 копеек.

Официальный курс валют на 23 марта:

✅ 1 доллар США — 27,7386 грн;

✅ 1 евро — 29,6359 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,1353 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 32,6497 грн.

23 марта межбанк открылся в диапазоне 27,70/28,09 за доллар. В пятницу, 20 марта, он закрылся в диапазоне 27,45/27,55 грн/доллар. Таким образом, доллар в покупке подорожал на 25 копеек, в продаже — на 54 копейки.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 17 копеек, в продаже — на 49 копеек. 20 марта торги по евро закрылись в диапазоне 29,45/29,55 грн за евро. 23 марта стартовали на уровне — 29,62 / 30,04грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 27,50- 28,15 грн/доллар, по евро — 29,425- 30,261 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 27,80 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,00 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс на наличном рынке был 27,95/28,20 грн/доллар — в покупке доллар подешевел на 15 копеек, в продаже — на 20 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 23 марта на наличном рынке составил 29,50/29,85 грн/евро. 20 марта утром европейскую валюту покупали по курсу 29,60 грн/евро, продавали — 30,20 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подешевел на 10 копеек, в продаже европейская валюта подешевела на 40 копеек.

За прошлую неделю наличный доллар в покупке подорожал на 1 гривню 20 копеек, в продаже — на 1 гривню 20 копеек, евро в покупке подорожал на 20 копеек, в продаже — на 47 копеек. В первый банковский день прошлой недели 16 марта курс доллара на наличном рынке был 26,75/27,00 грн/доллар, евро — 29,40/ 29,73 грн/евро.

"Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривни продолжит снижаться, но темпы падения будут относительно умеренными, так как поддержку украинской валюте оказывает Нацбанк Украины. Ожидаем колебания курса вблизи уровня 28 гривен за доллар. Чем продолжительнее будут карантинные мероприятия, тем масштабнее будут последствия для экономики и потребуются больше бюджетных ресурсов для их преодоления. Впрочем, такие действия осуществляет большинство мировых центробанков, для поддержания экономики", — оценивает ситуацию на валютном рынке в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Повлиять на ситуацию на валютном рынке на этой неделе, очевидно, сможет и ожидаемая регулятором поставка наличных долларов в Украину. Благодаря этому НБУ сможет решить проблему превышения спроса на наличные доллары над предложением, что в свою очередь сможет немного "сбить" стоимость наличных долларов.

Отметим, проблему нехватки наличных евро НБУ уже смог решить. 19-20 марта регулятор обменял безналичные 41,2 млн евро на наличные, чем полностью удовлетворил спрос рынка на наличные евро. Важно сказать, что регулятор готов был 20 марта провести соответственный обмен 200 млн евро, однако такая сумма наличными банкам не понадобилась.

Влияние на курс гривни на этой неделе может иметь и исход планируемого Министерством финансов размещения гривневых и валютных ОВГЗ на аукционе 24 марта.

Напомним, на прошлой неделе Минфин "побоялся" размещать гривневые ОВГЗ и рискнул только с долларовыми ценными бумагами.

В этот вторник Минфин решил рискнуть с размещением гривневых облигаций на: 91 день, 196 дней, 266, 483 и 651 день и ОВГЗ номинированных в долларах на 85 дней. На какую именно сумму Минфин планирует разметить украинские ценные бумаги пока не известно. Пока Министерство финансов проводит консультации с первичными дилерами.