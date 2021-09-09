Из Кабула вылетел первый коммерческий авиарейс после установления власти талибов

Из аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий авиарейс после захвата афганской столицы исламистским движением "Талибан" и окончательного перехода всей страны под власть Исламского Эмирата Афганистан.

Как сообщает CNN, самолет Qatar Airways вылетел в Доху через несколько часов после того, как талибы заставили группу американцев и других иностранных граждан покинуть страну.

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При этом отмечается, что пока непонятно, были ли и в каком количестве граждане США на борту, как и не известны и другие данные о гражданстве пассажиров.

Известно, что утром 9 сентября талибы позволили около 200 людям, включая американских граждан, не успевших покинуть Афганистан до 31 августа, вылететь из страны сейчас. Произошло этого после того, как специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад оказал на талибов давление, чтобы они разрешили вылет.

Отмечается также, что в течение последних 10 дней в Кабуле находится техническая группа из Катара, помогающая восстановить работу аэропорта.

Как заявил на пресс-конференции в аэропорту в четверг представитель катарской группы, сейчас он отремонтирован на 90%, хотя и имеются некоторые технические проблемы, которые катарская сторона не может исправить.

В свою очередь, что исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве "Талибана" Мавлави Амир Хан Муттаки поблагодарил присутствовавшего на мероприятии специального посланника Катара Мутлака Аль-Кахтани за усилия его страны по возобновлению полетов из международного аэропорта Кабула.

Представитель Катара, в свою очередь, назвал возобновление коммерческих рейсов из Кабула историческим, но отметил, что этот процесс будет постепенным.

Напомним при этом, что по последним данным Министерства иностранных дел Украины, в Афганистане остаются минимум 159 украинских граждан, изъявивших желание улететь в Украину. По словам министра Дмитрия Кулебы, украинские дипломаты работают над организацией новых эвакуационных рейсов.