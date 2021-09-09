В Афганистане нашлись еще 159 украинцев, захотевших домой: Украина готовит эвакуацию

Украина ведет работу по подготовке новых эвакуационных рейсов для возвращения своих граждан из Афганистана. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран, которые также имеют связь с талибами, тут в Украине, для того чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы", — сказал министр.

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В то же время он подчеркнул, что, по информации МИД, граждане Украины, обратившиеся с просьбой быть эвакуированными, "не принадлежат к группам риска, для безопасности которых на данный момент существуют реальные острые угрозы", то есть это не журналисты, не сотрудники международных организаций, не общественные активисты или бывшие афганские чиновники или члены их семей.

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"Мы обо всех знаем. Кто еще хочет вернуться — пусть обращается в наши посольства, будем вносить в списки. Мы на данный момент будем работать над организацией логистических возможностей такой эвакуации", — заверил он.

Напомним, что после захвата Кабула исламистской группировкой "Талибан" и фактического прекращения существования Исламской Республики Афганистан Украина эвакуировала несколькими рейсами, в том числе тремя 28 августа, несколько сотен человек, однако главным образом это были бежавшие из страны афганцы. Тем не менее, совокупную статистику эвакуации власти не озвучивали.

Отметим при этом, что уже после заявлений о полном вывозе пожелавших вернуться украинцев, 31 августа интернет-издание "Заборона" опубликовало видео из Кабула с группой граждан Украины, призывающих все же их эвакуировать.

Напомним также, что состоянию еще на 25 августа, то есть до массовой эвакуации 28 августа, было известно лишь об около 90 украинских гражданах, остававшихся в Афганистане.